"Wir sind auf dem richtigen Weg"

Bühl - Die Stadtwerke Bühl GmbH setzt die positive Entwicklung der Vorjahre fort. Der Geschäftsbericht 2016 weist ein Betriebsergebnis von 3,959 Millionen Euro vor der Gewinnabführung aus. Das sind 27 Prozent mehr als im Jahr 2015. Die Geschäftsführer Rüdiger Höche und Reiner Liebich sehen sich darin bestätigt, frühzeitig zukunftsweisende Entscheidungen getroffen und strategisch umgesetzt zu haben: "Wir sind auf dem richtigen Weg."

Erfüllt seien die wirtschaftlichen Voraussetzungen, einen tiefgreifenden technischen und rechtlichen Strukturwandel bewältigen zu können. Die städtische Tochter sei gesund und wirtschaftlich stark. "Jetzt bewährt sich, dass das Kerngeschäft des Unternehmens auf soliden Fundamenten steht."

Das Kerngeschäft ist die Lieferung von Strom, Wasser und Gas. Noch immer stolz ist man auf das Ergebnis eines landesweiten Vergleichs von 80 Stromanbietern, aus dem die Bühler als Top-Anbieter hervorgingen: Sie konnten den zweitgünstigsten Grundversorgungstarif vorweisen.

Im vergangenen Jahr verkauften die Stadtwerke rund 317 Gigawattstunden (GWh) elektrische Energie an 16500 Tarifkunden und 203 Sondervertragskunden, etwa fünf Prozent mehr als 2015. Dabei wurde auch außerhalb des eigenen Netzgebiets gepunktet: Die Anzahl auswärtiger Verbraucher in Haushalt und Gewerbe stieg um vier Prozent.

"Das Segment der Geschäftskunden steht auch weiterhin unter starkem Margendruck", heißt es weiter. Es sei jedoch gelungen, Großkunden mit langfristigen Verträgen zu binden und damit einen erheblichen Anteil der Absatzmenge zu sichern.

Auch der Erdgasvertrieb stehe unter einem starken Wettbewerbsdruck, der Vertrieb sei jedoch stabil. Im vergangenen Jahr wurden 186 GWh Erdgas verkauft, sieben Prozent mehr als 2015. "Kunden mit Festpreisprodukten zu binden, hat sich bewährt", so die Geschäftsführung.

Der Wasserverbrauch zog leicht an. Im Berichtsjahr 2016 wurden 1,64 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verkauft, 2015 waren es 1,62 Millionen.

Darüber hinaus sind die Stadtwerke in weiteren Sparten tätig. Um 13,5 Prozent auf 2109 MWh stieg der Energiebedarf in der Nahwärmeversorgung der Stadtwerke, deren Heizzentrale öffentliche Einrichtungen, Firmen und Private in der Stadtmitte mit Wärme versorgt. Die Energie wird mit Holzschnitzeln aus Baden-Baden erzeugt, 973 Tonnen wanderten in den Brennkessel. Auch das noch kleine Segment des Wärmecontractings, der Energieerzeugung durch die Stadtwerke vor Ort, holte auf: 2109 MWh Wärme wurden auf diese Weise direkt bei den Kunden erzeugt, rund zehn Prozent mehr als 2015.

Außerdem sind die Stadtwerke über ihre Beteiligung an der Telemaxx GmbH in Karlsruhe in der Telekommunikation für Industrie- und Gewerbekunden aktiv. Die Bühler Innenstadt wurde 2016 mit WLAN ausgestattet.

Vier Millionen Euro investierten die Stadtwerke in immaterielle Vermögensgegenstände und in die Sachanlagen, davon allein 1,4 Millionen in die Wasserversorgung. Sanierungsschwerpunkte lagen in Eisental und Neusatz. 632000 Euro flossen in den Ausbau der Gasversorgung. Auch dabei profitierte Neusatz.

Gewachsen ist der Personalstand von 66 auf 68 Beschäftigte. Die Personalkosten stiegen von 4,15 auf 4,37 Millionen Euro vor dem Hintergrund einer Tariferhöhung ab Frühjahr 2016 um 2,4 Prozent. Die Fluktuation ist gering; die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liegt bei 19 Jahren.

In zweieinhalb Jahren läuft der Strom- und Gaskonzessionsvertrag mit der Stadt Bühl aus. Die Stadtwerke müssen sich dem Wettbewerb um eine neue Konzession stellen. Den wollen sie selbstredend gewinnen: "Die Verteilnetze sind ein wichtiger Teil unseres Geschäftsmodells."

