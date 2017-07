Das bestgehütetste Geheimnis Eisentals Bühl (bm) - Ganz im Zeichen des Weins steht Eisental beim Winzerfest vom 14. bis 16. Juli. In diesem Jahr wird eine neue Affentaler Weinkönigin proklamiert. Zusammen mit den Organisatoren aus den Reihen der örtlichen Vereine und der Genossenschaft Affentaler Winzer präsentierte Ortsvorsteher Jürgen Lauten das Festprogramm. Es beginnt am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr mit einer Open-Air Weinprobe am Trottenplatz für Winzer und Freunde des Affentaler Weines. In Kooperation mit dem Verein "Kleinkunst im Schütte-Keller" tritt an diesem Abend der Kabarettist Philipp Weber mit dem Programm "Durst - Warten auf Merlot" auf. Rüdiger Schmitt vom Schütte-Keller verspricht "lachende Gesichter und glückliche Menschen", Kellermeister Leo Klär eine genussvolle Weinprobe. Das Gasthaus zur Traube serviert ein warmes und ein kaltes Gericht. Für diesen Abend ist eine Voranmeldung unter (07223) 9898-0 erforderlich. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Schartenberghalle statt. Am Samstag, 15. Juli, stehen ab 18.30 Uhr die Vereinsvertreter zur Bewirtung bereit. Um 19.30 Uhr wird Weinkönigin Stefanie II. als letzte Amtshandlung das Fest eröffnen, und ab 20 Uhr unterhält die Trachtenkapelle Moos die Gäste. Zum Ausklang spielt ab 21.30 Uhr die Pop-Soul-Band "Ultimo" aus Offenburg. Das Sonntagsprogramm beginnt um 11.30 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Weitenung. Von 13.30 bis 17 Uhr ist das BSJ-Sportmobil des Badischen Sportbunds aus Freiburg zu Gast. Für 16 Uhr hat sich die Blasmusik-Jugendkapelle Bühlertal-Eisental-Altschweier angesagt. Höhepunkt des Winzerfestes ist um 18 Uhr die Proklamation der neuen Affentaler Weinkönigin. An wen Stefanie II. - im Beisein weiterer Weinhoheiten - die Krone weiterreichen wird, ist derzeit das bestgehütete Geheimnis in Eisental. Umrahmt wird die Feierlichkeit durch den Chor "TonArt". Für Stimmung zum Festausklang sorgen ab 19 Uhr Alex Wurz & Friends. Unter der Regie des Heimatvereins stehen am Sonntag um 13 und 15 Uhr die geführten Weinwanderungen durch den Ort und die Reben mit mehreren "Tankstellen". Start ist am Festplatz. Cornelia Veit präsentiert mit sieben weiteren Ausstellern im Schulkeller Bilder und Skulpturen und trägt damit zum künstlerischen Flair des Winzerfestes bei.

