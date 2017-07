"Es geht ein Ruck durch das ganze Haus"

Einige der nach der Schließung der Geburtshilfe im vergangenen Jahr angekündigten Maßnahmen sind bereits umgesetzt, andere werden derzeit realisiert. Davon unberührt bleiben die in Bühl etablierten Bereiche. Dazu gehören die chirurgische Basisversorgung, die Wirbelsäulenchirurgie, die Innere Medizin mit den Schwerpunkten Palliativ und Altersmedizin, HNO sowie das Kinderwunschzentrum mit einem ergänzenden gynäkologischen Angebot. Das Bühler Krankenhaus "wird Ende des Jahres ein neues Gesicht besitzen", beschreibt Prokuristin Christine Neu die eingeleiteten Prozesse. Alle Mitarbeiter, rund 350, seien "motiviert und "ziehen super mit". Pflegedirektorin Elisabeth Born sieht "das Haus auf feste Füße gestellt". "Es geht ein Ruck durch das ganze Haus. Die Mitarbeiter sehen ihre Zukunft hier", hat sie festgestellt. Wie Jung ausführte, ist das neue Zentrum für Sportmedizin seit wenigen Tagen am Start (das BT berichtete). Damit sei auch der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Mitte Juni wurde die Bettenkapazität der Altersmedizin um vier auf 28 erweitert. Aufgrund des Bedarfs sei ein weiterer Ausbau nicht ausgeschlossen, lässt Jung wissen. Dr. Walter Seyfried, ärztlicher Direktor in Bühl, fungiert seit April auch als Chef der Unfallchirurgie in Baden-Baden. Die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem für die Altersmedizin zuständigen Internisten Dr. Peter Albrecht ermögliche nun in der alterstraumatologischen Versorgung der Patienten ein weiteres Angebot. Gut angelaufen ist laut Jung der Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Der neue Chefarzt Prof. Dr. Lars Fischer operiere seit Mai einmal wöchentlich in Bühl. Als "großen Schritt" bezeichnet der Klinikum-Chef den Umbau des OP-Bereichs, um Platz für einen vierten Operationssaal zu schaffen. Dieser soll voraussichtlich im September abgeschlossen sein, kündigt Jung an. Verbunden damit ist die Zusammenführung der Teams von Intensivstation und Notaufnahme. Patienten, die intensivmedizinisch überwacht werden müssen, werden dort jetzt interdisziplinär betreut. Neben zwei Aufnahmeplätzen können bis zu vier Kurzzeit-Intensivbetten genutzt werden, erklärt Dr. Thomas Iber, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Die Notaufnahme werde damit auch personell verstärkt, sagt Pflegedirektorin Born. Kernstück der Neuausrichtung ist die weitgehende Verlagerung des ambulanten OP-Zentrums von Baden-Baden nach Bühl. Planbare und risikoarme Eingriffe wie Hernien-, Varizen- und Schilddrüsenoperationen, im Bereich HNO oder die Arthroskopien der Sportmedizin werden in Bühl gebündelt. Auch Hand-, plastische sowie Fußchirurgie werden angesiedelt, kündigt Jung an. Die Kurzzeitchirurgie wird auf der früheren Station 2A eingerichtet, die Zahl der Betten von 40 auf 50 aufgestockt. Jung erwartet, dass sich "die Zahl der Operationen mehr als verdoppeln wird". Die neuen Räumlichkeiten ermöglichten bis zu 2500 zusätzliche operative Eingriffe jährlich. Mitte Oktober sollen Kurzzeitchirurgie und ambulantes OP-Zentrum an den Start gehen. "Dann ist das Haus voll", merkt Jung an.