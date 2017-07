Mit Martinshorn und Blaulicht durch die Blechlawine

"Ich habe noch nie erlebt, dass eine Rettungsgasse bereits frei ist, wenn wir auf die Autobahn fahren", sagt Feuerwehrkommandant Günter Dußmann. Dabei ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass sich bei jedem Stau die Fahrzeuge auf der linken Spur und der benachbarten Fahrbahn jeweils am Rand positionieren, um dazwischen Platz für Floriansjünger, Rettungsdienst und Polizei zu schaffen. Doch das ist graue Theorie. In der Praxis rücken die Fahrzeuge erst zur Seite, wenn Dußmann und seine Mannschaft mit Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam machen. Dann sind oft noch Rangiermanöver notwendig. Vor allem wenn Pkw oder Lkw Stoßstange an Stoßstange stehen, gerät das zum zähen Unterfangen. Wertvolle Minuten gehen verloren, in denen die Opfer eines Unfalls keine Hilfe erhalten.

Doch Dußmann hat auch sein eigenes Team im Blick. "Unsere Fahrer stehen beim Einsatz ohnehin schon unter Stress. Bei den großen Fahrzeugen bleiben oft nur ein paar Zentimeter Platz. Das ist für sie keine einfache Situation", appelliert er an die Verkehrsteilnehmer, den Rettungskräften ihren Einsatz zu erleichtern.

Johannes Kießner, stellvertretender Leiter des DRK-Rettungsdiensts, hat es sogar schon erlebt, dass sich Autofahrer an den Rettungswagen dranhängen, wenn sich dieser per Blaulicht Platz verschafft. Ein anderes Problem: "Wenn ein Einsatzfahrzeug vorbei ist, geht die Rettungsgasse dahinter wieder zu." Grundsätzlich habe sich die Situation durch den sechsspurigen A5-Ausbau zwischen Baden-Baden und Offenburg aber deutlich verbessert. "In der Regel kommen wir gut voran", sagt Kießner. Allerdings ist es auch seine Erfahrung, dass die Rettungsgasse erst gebildet wird, wenn die Autofahrer das Blaulicht aufblitzen sehen.

Den Vorstoß des Verkehrsministers sieht er zwiegespalten. "Eine abschreckende Wirkung hätte ein hohes Bußgeld bestimmt. Aber wie soll das verfolgt werden?", fragt er. Die Kräfte des Rettungsdienstes könnten im Ernstfall nicht noch Kennzeichen von Rettungsgassen-Sündern aufschreiben oder Fotos machen. Dußmann schlägt in dieselbe Kerbe: "Wie will man das umsetzen?" Auch die Autobahnpolizei sei bei einem Unfall mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Aus Kießners Sicht könnte eine Gesetzesverschärfung aber den positiven Effekt haben, das Thema ins Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu rücken. Auch Feuerwehrchef Dußmann ist sich sicher: Wer über das Thema nachdenke, dem sei die Sinnhaftigkeit der Rettungsgasse sofort klar. "Viele haben das einfach nicht präsent. Dabei können im Ernstfall schon 50 Zentimeter entscheidend sein."