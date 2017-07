Eine Stimmung wie im Café del Mar

Rastatt

Open-Air-Abende füllen Innenstadt Rastatt (sb) - Die vier Open-Air-Abende in Rastatt haben rund 13 500 Musikfans in den Ehrenhof des Residenzschlosses gelockt. Zugleich ließen sich zahlreiche Menschen in der Innenstadt nieder, um von dort aus die Musik in Lokalen, auf der Straße oder Terrassen zu genießen (Foto: sb).

Weisenbach

Fanfarenzug feiert Geburtstag Weisenbach (mm) - Mit einen Zeltfest feierte der Fanfarenzug Weisenbach seinen 60. Geburtstag. Auf dem Programm standen ein Sternmarsch sowie ein Umzug der befreundeten Züge. Verdiente Mitglieder wurden von Verein und der Gemeinde geehrt (Foto: Götz).

Donaueschingen

Tumulte in Flüchtlingsheim Donaueschingen (lsw) - In einer Flüchtlingsunterkunft in Donaueschingen sind Bewohner mit den Sicherheitsleuten in Streit geraten. Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, wurden bei der Auseinandersetzung am Donnerstagabend mehrere Personen verletzt (Symbolfoto: red).