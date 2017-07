Wunsch nach Park zwischen Bühl und Ottersweier

Bühl - Brütende Hitze im Freien und heiße Diskussionen im Inneren des Bürgerhauses Neuer Markt: Trotz mehr als 30 Grad und After-Work-Party nebenan fanden sich am Mittwochabend knapp 60 interessierte Bürger bei der Veranstaltung "Klimopass" ein, um über die Gefahren des Klimawandels für die menschliche Gesundheit und die Auswirkungen auf das Lebensumfeld zu diskutieren und Möglichkeiten zu finden, dem entgegenzuwirken.

Zufrieden und sichtlich stolz ob der doch großen Beteiligung bei diesem ersten Werkstatttermin zeigten sich sowohl die Vertreter der Stadt Bühl als auch die Verantwortlichen des zuständigen Büros "Hage + Hoppenstedt Partner" aus Rottenburg am Neckar. "Die Resonanz zeigt, dass die Menschen gewillt sind, etwas zu bewegen", sagte die Bühler Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, Barbara Thévenot. Als rundum gelungene Veranstaltung bezeichneten Moderatorin Lena Schuster und Bürochef Gottfried Hage den Abend im Bühler Bürgerhaus.

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Hubert Schnurr erläuterte Schuster die weitere Vorgehensweise im Rahmen des Projekts "Klimopass", dessen Namen sich aus dem Forschungsprogramm "Klimawandel und modellhafte Anpassung in Baden-Württemberg" ableitet. Nach der Präsentation von Diplom-Geografin Christiane Bäumer, ebenfalls von "Hage + Hoppenstedt Partner", begannen gleich rege Diskussionen. Vor allem das Thema der Baumbepflanzung stand im Mittelpunkt, für das sich federführend Silke Espiritu und Peter Bott von der städtischen AG Stadtgrün starkmachten.

Danach wurden die Teilnehmer in drei Gruppen aufgeteilt, die sich den Themen "Lebens- und Wohnumfeld", "Erholung und Landschaft" und "Gesundheit" zu stellen hatten. Moderiert und angeleitet wurden die Gruppen von den drei Experten aus Rottenburg. Die Ergebnisse, die im Anschluss allen Teilnehmern vorgestellt wurden, waren sehr umfassend. Beispielsweise machte sich die Gruppe, die sich mit dem Wohnumfeld befasste, für einen Park zwischen Bühl und Ottersweier stark - analog der Landesgartenschau in Bad Herrenalb. Dieser Vorschlag stieß bei allen auf große Resonanz. Bäume auf den Friedhöfen, Wasserspiele und der Erhalt der Streuobstwiesen waren weitere Ergebnisse.

Die Gruppe "Erholung und Landschaft" kam zu dem Ergebnis, die interkommunale Zusammenarbeit auszubauen und die Bio-Landwirtschaft zu fördern. Außerdem solle mehr Bürgerengagement eingefordert werden. Beim Thema Gesundheit spielte vor allem der Aspekt der zunehmenden Gefahr durch Insekten wie Tigermücke oder Zecken eine Rolle. Die Teilnehmer sprachen sich dafür aus, die Habitate für insektenfressende Tiere, wie beispielsweise Vögel und Fledermäuse, zu schützen und weiter auszubauen. Der Tenor in den Gruppen war aber auch, dass die Kommunen bei diesem weitläufigen Thema eine Vorbildfunktion ausüben müsse.

Am Donnerstag, 19. Oktober, geht das Projekt "Klimopass" in die nächste Runde. Dann werden ab 18 Uhr die angedachten Maßnahmen vertieft und deren genauere Umsetzung geplant. Barbara Thévenot verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass sich jeder Bürger noch in dieses Projekt einbringen kann, egal, ob er bei der jüngsten Veranstaltung anwesend war oder nicht.