Zu Jahresbeginn 2018 kein Notar in Bühl

Bühl - Der südliche Teil des Landkreises Rastatt muss ab Jahresbeginn auf voraussichtlich unbestimmte Zeit ohne Notar in Bühl auskommen. Das Justizministerium erklärte gestern auf BT-Anfrage, dass die Notarstelle erst am Jahresanfang 2018 ausgeschrieben werde. Einen fixen Zeitpunkt für eine Wiederbesetzung - dann mit einem freien Notar - gibt es nicht.

Die Amtsausübung von Ulrich Nagel, seit 1991 im Bühler Notariat tätig, endet zum 31. Dezember dieses Jahres im Zuge der Notariatsreform. Alle staatlichen Notariate werden Ende 2017 aufgelöst. Ab 2018 werden nur noch Notare zur hauptberuflichen Amtsausübung bestellt, die auf eigene Rechnung tätig sind. Anders als gegenwärtig die Beamten in staatlichen Notariaten wird dieser laut Ministerium ausschließlich mit Beurkundungsaufgaben beschäftigt sein. Für das Amtsgericht Bühl ist eine sogenannte Nurnotarstelle vorgesehen.

Die Ausschreibung erst 2018 schließt einen lückenlosen Wechsel aus. "Bis wann diese Notarstelle besetzt werden kann, hängt wesentlich auch von der Anzahl der Bewerber und davon ab, ob die fragliche Auswahlentscheidung angefochten wird", teilte Steffen Tanneberger, stellvertretender Pressesprecher des Justizministeriums, mit. Da ab 2018 drei Notare mit Amtssitz in Baden-Baden und ein Notar in Achern tätig sein werden, sei "die Versorgung der Bühler Bevölkerung mit notariellen Dienstleistungen aber in jedem Fall bis auf weiteres gesichert".

Das sieht Michael Stiefvater, Vorsitzender des Anwaltvereins Baden-Baden, etwas anders. Der in Bühl tätige Rechtsanwalt, sagt: "Es kann nicht sein, dass unser Gerichtsbezirk nicht ausreichend Notare hat." Dass übergangsweise die bislang einzige vorgesehene Stelle unbesetzt bleiben soll, sei "für alle Beteiligte ein unerträglicher Zustand", so Stiefvater. "Bühl ist eine wirtschaftlich starke Stadt", entsprechend groß sei der Bedarf notarieller Beurkundungen - auch im gewerblichen Bereich: "Selbst zwei Notare reichen nicht für Bühl", denn im Einzugsgebiet des Amtsgerichtsbezirks (Bühl, Bühlertal, Ottersweier, Sinzheim, Lichtenau und Rheinmünster) leben 70000 Menschen. Und bei dringenden Familienangelegenheiten habe nicht jeder die Möglichkeit, Notare in Rheinland-Pfalz aufzusuchen oder "mal schnell nach Frankfurt zu fahren". Stiefvater will den Präsidenten des Landgerichts Baden-Baden bitten, in Stuttgart auf eine rasche Besetzung hinzuwirken.

Auch OB Hubert Schnurr wird in die Tasten greifen, um Justizminister Guido Wolf (CDU) einen Brief zu schreiben. "Es kann nicht sein, dass wir ein halbes Jahr warten müssen", erklärt Schnurr. "Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Stellenbesetzung zeitnah erfolgt." Dass Ulrich Nagel zum Jahresende aus dem Notariatsdienst ausscheiden werde, sei schon länger bekannt.

Nagel wird künftig in anderer Funktion als Richter tätig sein. Notariatsangelegenheiten in Bühl, die bis Jahresende nicht erledigt werden können, werde er aber noch weiterhin betreuen, heißt es. Sein Stellvertreterkollege und die neun Mitarbeiterinnen in Voll- und Teilzeit übernehmen neue Aufgaben im öffentlichen Dienst oder wechseln zu freien Notaren.

Bleibt die Frage, wo sich in Bühl am Tag X ein freiberuflicher Kollege niederlassen wird. "Die Anschlussnutzung der Räumlichkeiten steht mit der Besetzung der Notarstelle 2018 in keinem Zusammenhang", verlautete aus dem Justizministerium. Die selbstständigen Notare müssten selbst für ihren Büroraum sorgen.