Nachwuchs legt begeistert Hand an

Spatenstich bei Schöck Baden-Baden (up) - Der Bauproduktehersteller Schöck investiert an seinem Standort in Steinbach rund 15 Millionen Euro und baut ein neues Multifunktionsgebäude. Am Dienstagnachmittag fand in Anwesenheit von OB Margret Mergen der Spatenstich statt (Foto: Philipp).