Swing, Funk und Reggae

Bereits im Vorjahr waren die Konzerte wegen der städtischen Finanzlage auf drei reduziert worden. In diesem Sommer stehen mehr regionale Bands als in der Vergangenheit auf der Bühne, kündigt Jokerst an. Die Reihe sei mittlerweile fester Bestandteil der Sommerunterhaltung.

Wie immer hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter, damit nicht "indoor" gefeiert werden muss. Dennoch freut sich der Beigeordnete, "dass wir das Bürgerhaus Neuer Markt im Rücken haben". Einzig die Filmnacht wird bei schlechter Witterung ausfallen. Für die Konzerte richtet das Kulturbüro samstags ab 14 Uhr ein Wettertelefon ein. Die Informationen sind erstmals auch über die Facebookseite der Stadt Bühl abrufbar, berichtet Susanne Sackmann vom Kulturbüro, die federführend den diesjährigen Kultursommer betreut.

15000 Euro sind im Haushalt für das eintrittsfreie Sommervergnügen vorgesehen, lässt Fachbereichsleiter Klaus Dürk wissen. Ohne die Unterstützung von "verlässlichen Sponsoren" sei das nicht zu realisieren, bekräftigt Jokerst. Wie in den Vorjahren sind bei den Veranstaltungen Spendenboxen aufgestellt.

Den Auftakt bildet am Freitag, 4. August, gegen 21 Uhr die Filmnacht vor dem Stadtmuseum, die "sich mittlerweile zum Renner entwickelt hat", sagt Dürk. Sie widmet sich der Stadtchronik der Jahre 1967 bis 1977. Die filmische Zeitreise kommentiert Stadtarchivar Michael Rumpf, Klaus Martin Kühn begleitet am Flügel.

Einen Tag später eröffnet die Asbanda-Bigband um 20 Uhr den musikalischen Part des Kultursommers. Die Formation unter Leitung von Ingo Rapp ist aus dem Musikverein Altschweier hervorgegangen und vereint heute Musiker aus der Region zwischen Achern und Karlsruhe. "Diese kleine Perle", schwärmt Jokerst, spiele "wunderbare, nostalgische Gute-Laune-Musik", Swingtitel und Evergreens aus Blues, Jazz und Rock der 60- und 70er Jahre, aber auch aktuelle Chart-Hits.

Krimi-Liebhaber kommen am Freitag, 11. August, 20 Uhr, auf der überdachten Mediathek-Terrasse auf ihre Kosten, wenn Thomas Erle aus seinem Schwarzwald-Krimi "Höllsteig" liest. Es handelt sich um den dritten Fall des ermittelnden Weinhändlers Lothar Kaltenbach und spielt am Kaiserstuhl. Begleitet wird die Lesung - und das ist laut Dürk ein Novum - von Rainer Wahl am Saxofon.

Eine renommierte und sehr beständige Formation betritt am Samstag, 12. August, die Open-Air-Bühne vor dem Bürgerhaus. Moritz & The Horny Horns, die Band um den Posaunisten Norbert Moritz, ist seit 1981 mit Funk und Soul unterwegs. In die Beine gehen wird auch das Schlusskonzert am Samstag, 19. August, mit Cris Cosmo und seiner Band. Der Musiker mischt deutschen Pop mit Reggae, Dancehall, Latino, Funk und Clubmusik zu einem tanzbaren Cocktail.

Als Ergänzung des zehnten Kultursommers hat sich die Stadt zum Finale eine Premiere einfallen lassen. Im Bühler Musentempel werden am Samstag, 25. August, 19 Uhr, die Programm-Höhepunkte der kommenden Bürgerhaus-Saison vorgestellt. Die Präsentation übernehmen Bürgermeister Jokerst und Bürgerhaus-Chefin Corinna Dobra. Für die "humorvolle Würze" wird Kabarettist Jörg Kräuter sorgen. Anschließend werden alle Teilnehmer zu einem Überraschungsfest vor das Bürgerhaus gebeten, kündigt Jokerst an.