Nach dem Radsonntag auf interaktive Schatzsuche

Von Joachim Eiermann Bühl - Landauf, landab wird mit Veranstaltungen an den Freiherrn Karl von Drais erinnert, und Bühl feiert mit. Der Adlige hatte vor 200 Jahren in Mannheim das Fahrrad erfunden. Genauer gesagt hat er die Urform des Drahtesels entwickelt, ein klobiges Holzlaufrad. Wesentlich flotter kommt das azurblaue Jubiläumsmodell der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) daher, das es kommenden Montag in Bühl zu gewinnen gibt. Keine Glücksfee zieht dabei einen Gewinner, die Aktion ist vielmehr einer Schatzsuche für Spürnasen nachempfunden. Auf lediglich 140 Stückzahlen limitiert ist das zu ergatternde Jubiläums-Bike des Oldenburger Sponsors Cycle Union. Drei davon kommen nach Bühl. Zwei Exemplare kaufen die Stadtverwaltung und die Einzelhändler der Innenstadtgemeinschaft "Bühl in Aktion", um damit für das Radfahren im Alltag zu werben, wie Beate Link von der städtischen Umweltabteilung erklärt. Das dritte Exemplar dient indes als Objekt der Begierde der interaktiv gestalteten Schatzsuche. Das Ganze geht so: In einem Kurzfilm auf der Kampagnen-Webseite www.finde-dein-rad.de wird Oberbürgermeister Hubert Schnurr am kommenden Montag um 15 Uhr einen Hinweis geben. Aufzuspüren ist nicht das Gewinnerrad selbst , sondern ein bestimmtes Fahrradschloss. Wer dieses findet und sich online registriert, gewinnt das Sondermodell im Wert von 600 Euro. In 37 weiteren Kommunen finden ebenfalls solche Schatzsuchen statt. Erfahrungswerte, wie lange es dauert, bis das Fahrradschloss entdeckt wird, gibt es noch nicht. "Wir gehören zu den ersten Städten, die diese Aktion durchführen", sagte Link. Die Schatzsuche ist einen Tag nach dem morgigen Bühlertäler Radsonntag mit Marathon- und Radtouristik-Touren und Volksradfahren (erstmals mit Start in Bühl an der Gewerbeschule) bereits die vierte Rad-Aktion in der Zwetschgenstadt im Rahmen des Erfinderjubiläums. Eröffnet wurde die Veranstaltungsreihe mit dem Radlerfrühstück (12. Mai) und dem Zweiradfrühling mit Rad-Kulturtag (20. Mai). Im Herbst folgen zwei weitere Aktionen: Im Rahmen des Bauernmarkts können sich Bühler beim Casting des "Radstar-Fotowettbewerb" professionell ablichten lassen und erneut einen Preis gewinnen. Am 6. Dezember folgt abschließend die "Nikolausbeleuchtungsaktion" des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Wie ist es in Bühl um das Fahrradfahren generell bestellt? Bei der jüngsten Internet-Umfrage des ADFC landete Bühl auf Rang 49 von 364 Städten der Größe bis 50000 Einwohner und damit erneut im vorderen Mittelfeld des "Fahrrad-Klimatests". "Damit haben wir ganz gut abgeschnitten", deutete Barbara Thévenot, Leiterin der Stadtentwicklung in Bühl, das Ergebnis. Als besonders positiv bewerteten die Befragten die gute Erreichbarkeit von Stadtzentrum und weiteren Zielen sowie die Öffnung von Einbahnstraßen für Radler in entgegengesetzter Richtung. Bemängelt wurden indes ein zu geringes Angebot an öffentlichen Leihfahrrädern, zu seltene Kontrollen von Falschparkern auf Radwegen und häufige Fahrraddiebstähle. Geklaut wird vor allem am Bahnhof. "Wir wollen dort unser Konzept weiterentwickeln", kündigte Thévenot an. Das heißt: Zusätzliche technische Sicherungen sollen Fahrraddiebstähle vorbeugen. Zum Beispiel: Bügel zum Anbinden der Räder mit Ketten- und Ringschlössern. Das Problem von Falschparkern auf Radwegen lasse sich nur schwer quantifizieren. Es werde jedoch kontrolliert, versicherte Thévenot.

