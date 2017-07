"Jetzt geht es Schlag auf Schlag"

Bühl - Die Proben für das Familienmusical "Der kleine Tag" von Rolf Zuckowski sind in der finalen Runde. Seit Februar üben alle Beteiligten fleißig an dem neu einstudierten Gemeinschaftswerk des Kinder- und Jugendchors "Vokal Total" mit dem Vokal-Ensemble Bühl und dem Bühler Musikschulorchester "Haste Töne".

Gestern fand eine Probe im Bürgerhaus Neuer Markt statt. Heute gehen die Vorbereitungen dort weiter, die Generalprobe ist am Donnerstag. "Jetzt geht es Schlag auf Schlag", erklärte Regisseurin Barbara Laskowski angesichts der nur noch kurzen Zeit bis zur Premiere. Doch sie ist voll und ganz überzeugt von diesem Projekt: "Es gibt Szenen, die sind bereits perfekt und einige Übergänge, die noch wackeln, aber das wird schon."

Gestern wurden die jungen Schauspieler mit Kostümen ausgestattet. Dafür haben sie eigene Kleidungsstücke mitgebracht und sich welche aus dem Theaterfundus im Schülerhort geliehen. Nach dem Einsingen begann Laskowski: "So ihr Lieben, dann stellt euch mal auf." Die noch etwas schüchternen Kinder überzeugten aber prompt mit schönem und lebhaftem Gesang und Schauspiel. Unter der Regie von Laskowski und der musikalischen Leitung von Christoph Stengel und Bernd Kölmel harmonieren die einzelnen Formationen.

Die Premiere ist am kommenden Freitag um 19.30 Uhr in der Rheintalhalle in Weitenung. Am Sonntag, 16. Juli, treten die Musiker, Sänger und Schauspieler im Alter von fünf bis 50 Jahren zu einer weiteren Vorstellung um 11 Uhr im Bühler Bürgerhaus Neuer Markt auf.

Für vier Euro erleben die Besucher ein Familienmusical mit einfühlsamer Geschichte: "Der kleine Tag" wartet im Himmel sehnsüchtig auf seinen Auftritt bei den Menschen. Sein größter Wunsch ist es, in Erinnerung zu bleiben, auch wenn er dafür nur einen einzigen Tag Zeit hat, bis er am Ende wieder zurück muss. Liedermacher Rolf Zuckowski möchte mit diesem Stück zeigen, dass die Kleinen oft von den Großen unterschätzt werden, obwohl sie doch meistens auch sehr stark sind.