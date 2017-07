Kreative Kopfbedeckungen mit Fransen, Blumen und Bändern Bühl (jure) - Einen vollen Erfolg konnte der Musikverein Vimbuch mit seinem neuen Strohhut-Hock feiern. Zwei Tage lang drehte sich auf dem Rathausplatz alles rund um die Kopfbedeckung. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verein die Idee entwickelt, einen solchen Hock zu organisieren. Das Wetter machte den Veranstaltern aber einen Strich durch die Rechnung. Umso grandioser verlief die Premiere an diesem Wochenende mit wettersicherem Zelt. "Wir wollen den Strohhut-Hock als unser Musikfest etablieren", erklärt Vorsitzender Frank Kistner, dass die Veranstaltung alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Vimbier Dorffeschd stattfinden soll. Dass der Verein mit dem pfiffigen Motto den Geschmack der Besucher getroffen hat, bewies die gute Resonanz "behuteter" Gäste. Bereits vergangenes Jahr hatte beispielsweise Roswitha Lubusch aus Bühl einen blauen Sombrero mit Sonnenblumen geschmückt, um so mit Freundinnen auf das originelle Fest zu gehen. Am Samstagabend wurde sie prompt zur Trägerin des schönsten Strohhuts gekürt. Per Publikumsapplaus gewann bei den Männern zudem Felix Flum mit seiner Westernvariante. Das Herz der Besucher eroberten drei kleine Mädchen mit ihren Kinder-Strohhüten. Ein Blick ins Publikum zeigte die Vielfalt der Kopfbedeckungen: Mit Fransen, Blumen oder bunten Bändern bekamen viele Strohhüte eine individuelle Note. Noch vor 100 Jahren war der Strohhut "ganz normal", erzählte Vorsitzender Kistner, dass im Jahr 1913 in einer Allgäuer Fabrik jährlich fünf Millionen Stück produziert wurden. Der größte Strohhut soll zudem über 5,5 Meter groß sein, erfuhren die Besucher bei einem kleinen Quiz. Mit vielen witzigen Einlagen garnierte der Musikverein den Auftritt seiner kleinen Besetzung, deren Mitglieder selbstredend mit neuem Musikerstrohhut auftraten. Verstärkt wurde die Formation durch Sängerin Astrid Marsel, die mit Dirigent Alfred Hess neben der legendären "Schwarzwaldmarie" auch einige Polkas stimmungsvoll interpretierte. "Auf der Vogelwiese" oder auch den "Böhmischen Traum" ließ sie erklingen. Mit "handgemachter" Live-Musik begeisterte später am Abend die Gruppe "Nimm 3" aus Fautenbach. Beatles, Joe Cocker, aber auch aktuelle Chart-Hits wurden von der Newcomerband präsentiert. Ganz im Zeichen der Blasmusik stand der Sonntag. Zum Frühschoppen spielten die "Südböhmischen Freunde" auf, eine Gruppe enthusiastischer Polkafreunde. Am Mittag zeigte der Nachwuchs aus Balzhofen, Weitenung und Vimbuch, was er drauf hat. Die Jugendkapelle "Bühler Westen" begeisterte mit modernen und unterhaltenden Arrangements. Auf den Musikverein "Lyra Conweiler" (Straubenhardt) folgte der Musikverein Hundsbach. Nach zwei Tagen Feiern auf dem Rathausplatz, zwischen Strohballen und mit Sonnenblumen dekoriertem Zelt, dürfte jetzt schon feststehen, dass sich die Dichtung von Winfried Denu in zwei Jahren bewahrheiten wird: "Ein Prosit, es ist Strohhutzeit." Und statt Gläser werden wieder Strohhüte gelüpft.

