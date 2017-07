Sommer, Sonne, Superstimmung Achern (sp) - Die Acherner Innenstadt glich am Samstag einer Piazza wie im Süden - inklusive Partymeile mit kulinarischem Schlaraffenland. Damit beim Stadtfest keiner hungrig blieb, standen viele Helfer hinter den Töpfen. Nach einem Tag mit subtropischen Temperaturen strömten am Samstagabend die Gäste aus allen Himmelsrichtungen herbei. Auf den Musik-Bühnen lief ein Nonstop-Programm. "Wenn jetzt noch der Fassanstich gelingt, dann wird es heute ein tolles Fest", meinte Cheforganisator Hans-Peter Vollet zwei Minuten vor dem Anzapfen durch Oberbürgermeister Klaus Muttach. Dieser griff zuversichtlich zum großen Holzhammer und hatte seine sichtliche Freude mit extra lauter Betonung daran, die Sponsoren der "Brauerei Bauhöfer aus Ulm im Schwarzwald" zu begrüßen. Während sich die Stadträte sicherheitshalber hinter das Bierfass verschanzten, flankierten Bürgermeister Dietmar Stiefel und Vollet mutig das Holzfass und hatten vollstes Vertrauen in ihren Chef, der dieses mit gekonntem Schlag rechtfertigte. "Ozapft isch", verkündete Muttach weithin hörbar die Kunde vom Auftakt des Stadtfestes, das mit über 80 Ständen, drei Haupt- und mehreren Kleinbühnen und einer internationalen kulinarischen Hitparade keine Wünsche offen ließ. Töpfe und Pfannen standen unter Volldampf. Wie Helga Bahls und Michaela Volz vom Chor "achorat" aus Gamshurst erging es vielen, die am Samstag in aller Frühe auf den Beinen waren, der Hitze trotzten und fleißig bei der Arbeit waren, um die gemütlichen Plätzchen und kulinarischen "Futterstände" vorzubereiten. Auch am Sonntag waren die Sängerinnen gefragt, als der Chor aus der Sängerhochburg Gamshurst seine berühmte "Gomschder Kuchenmeile" mit über 30 Torten servierte. Auch an anderen Ständen gab es Gaumenfreude. Die 250 Kilogramm Spare Rips der Narrhalla-Köche hatten schnell ausgespielt. "Wir lieben diese Stadt", frohlockte Frontmann "Ted Fever" Werner Bohnert, mit einer Brille aus alten Paul McCartney-Zeiten auf der Nase, als er mit der Band "Catfish" am Samstag ewig junge Songs von den 50er bis 80er Jahren präsentierte und zusammen mit dem "Catgirl" Katrin Sauer einen fetzigen Sound präsentierte. Die Ratskellerstraße wurde zum Tanzpalast, die Leute tanzten Rock 'n' Roll, und mit "Johnny Favorit" Michael Kratschmayer und Frank "Thunderfoot" jubilierten alle: "All you need is beat." Der Adlerplatz wurde zum musikalischen Jugendtreff, dort stand die Jugendbühne der Kommunalen Jugendarbeit (Leitung Sabrina Lusch), auf der zwei Tage klasse Musik präsentiert wurde. Erstmals war der Jugendgemeinderat mit einem Getränkestand dabei, um unter schattigen Bäume für die nötige Erfrischung und eine chillige Atmosphäre zu sorgen. Am ersten Festtag präsentierten die Bands "Karl Rich and the Marching Band", die Schulband der Realschule, "Illument", "Niklas Bohnert & Band" und "Machine Gun Dog" einen groovy Sound. Gestern gab es unter dem Motto "Wer kann, der darf" auch eine offenen Bühne mit heißer Musik und flotten Tänzen. Beim Schlendern über die Festmeile erlebten die Gäste ein klingendes und singendes Achern. Ob "Stormy Wather", "Froshrock", "Tom & Friends" und "Fox Devils Wild", Michele Mahn & Band oder die Partyrockband "Sonrise" - für jeden Geschmack und jedes Alter war das musikalische Tableau gerichtet, und jeder konnte nach seiner Stilrichtung glücklich werden.

