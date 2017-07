Hautnah beim G-20-Gipfel

Die Klasse erlebte drei spannende Tage in der Hansestadt, in denen unter anderem das aktuelle politische Geschehen während des G-20-Gipfels hautnah miterlebt werden konnte, wie die Schule gestern berichtete. Mit den gewalttätigen Demonstrationen und Ausschreitungen seien die Schüler nicht in Berührung gekommen - diese Stadtbereiche ließen sich problemlos meiden -, sie hatten jedoch einige Erschwernisse insbesondere bei der Abreise zu erdulden.

Die Klasse war im Anschluss an ihre mündlichen Prüfungen gemeinsam mit Klassenlehrer Daniel Hagenunger in die Hansestadt gefahren. Begleitet wurden die Schüler vom ehemaligen Lehrer Egon Koch mit Ehefrau Bärbel. Am Ankunftstag erkundete die Gruppe das Hamburger Elbufer im Bereich der Landungsbrücken. Hier nutzte man auch die einzige Möglichkeit während der drei Tage, den alten Elbtunnel zu besichtigen, der die Landungsbrücken mit dem Hafengebiet Steinwerder verbindet. Im Anschluss wurde man Beobachter einer friedlichen Tanzdemo gegen den G-20-Gipfel, die ebenfalls an den Landungsbrücken startete.

Am zweiten Tag konnten im Rahmen einer anderhalbstündigen Stadtführung die bekanntesten Sehenswürdigkeiten erkundet werden, zu denen man sehr gute Hintergrundinformationen erhielt.

Nicht weniger spannend war die anschließende Hafenrundfahrt auf der Elbe, bei der vor allem die riesigen Containerschiffe sowie ein toller Blick auf die Elbphilharmonie beeindruckten.

Nach einer Shoppingtour auf der Mönckebergstraße und einer Besichtigung des "Hamburger Michels" besuchte die Gruppe zum Abschluss des Tages das Miniatur Wunderland, das große Begeisterung bei allen Schülern auslöste.

Am letzten Tag ging es mit der Fähre in Richtung Elbstrand und Finkenwerder. "Der Besuch des ,Dungeon Hamburg' konnte aufgrund des G-20-Gipfels leider nicht wie geplant stattfinden", wird berichtet. Der Zug zurück nach Karlsruhe wurde wegen Fahrplanänderungen nicht mehr rechtzeitig erreicht. "Das Nächtigen und Warten auf den Morgenzug am Bahnhof Hamburg-Harburg wurde von allen aber mit Spaß und Galgenhumor akzeptiert", heißt es.

Als am Samstag gegen 12 Uhr die Gruppe zwar etwas übernächtigt, aber gesund und munter am Bahnhof in Bühl eintraf, waren sich die Teilnehmer einig, dass dies eine sehr schöne und einmalige Abschlussfahrt gewesen sei, die bei allen in positiver Erinnerung bleiben werde.