Hohe Temperaturen und heiße Schlitten

Eine bärenstarke Männerband in Schottenröcken, die "Rott7" aus Karlsruhe-Linkenheim, unterhielt die Besucher mit Folkmusik an Gitarre, Banjo, Mandoline, Bass und Cajon.

"Die erste Veranstaltung im vergangenen Jahr war ein riesiger Erfolg. Dieses Jahr haben wir nicht so viele Autobesitzer hier wie im vergangenen Jahr", bemerkte Organisator Bernd Potzelt. Dennoch zeigte er sich zufrieden und will das Treffen zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender des Luftaffenmuseums wachsen lassen. Erfreut ist er über die Mitteilung nach dem ersten Treffen im vergangenen Jahr, dass es zu Zeiten der Kanadier in Söllingen sogar einen "Corvette Owners Club" gegeben haben soll.

Der stellvertretende Vorsitzende des Museumsvereins, der auch Mitglied des Karlsruher Corvette-Clubs ist, interessiert sich nicht nur für die motorstarken Düsenjets, die einst von Anfang der 1950er bis in die 1990er Jahre den Luftraum über dem Badischen beherrschten. Er hatte auch schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für schnelle Autos entwickelt. Zum Treffen am Sonntag kam er mit seiner gelben Corvette C6, die in einer Sonderedition als Grand Sport ausgeführt wurde und mit 437 PS nicht gerade zu den langsamen Autos gehört. "Meine Frau fragt mich immer, ob ich mein Schatzi wieder raushole", sagte Potzelt und strich seinem Gefährt zärtlich über die Motorhaube.

Auch Aribert Gungl ist Mitglied im Luftwaffenmuseumsverein. Seine allererste Fahrstunde hatte er in einem Citroen DS 23, der damals schon 110 PS hatte. Seine erste Corvette kaufte er sich im Jahr 2009. "Man muss schon einen Spleen haben für solche Autos", gestand er und stellte sein jetziges Lieblingsstück vor, eine Corvette C7 Grand Sport, von denen es in der Cabrio-Klasse nur weltweit 151 Stück gibt. "Ich fahre ihn täglich", erklärte der 56-Jährige. Stolz ist er auf den Spritverbrauch, denn beim V8-Motor können vier Zylinder abgeschaltet werden, womit ein minimaler Durchschnittsverbrauch von 7,6 Litern, ein maximaler Durchschnittsverbrauch von zwölf Litern erreicht werden kann. Viele der anwesenden Autobesitzer, aber auch Liebhaber von Marken wie Chevrolet, Dodge, Cadillac, Hudson oder Pontillac und Pontiac schauten mit viel Interesse unter die Motorhaube, und immer wieder gingen die Köpfe in die Höhe, wenn PS-starke Motorgeräusche zu hören waren. Insiderwissen gab es aber auch für all diejenigen, die einen US-Oldtimer aufmotzen wollten.