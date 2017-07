Signale in Lichtgeschwindigkeit

Bühl - Der Anschluss zur Hochgeschwindigkeits-Datenautobahn ist fertiggestellt, das Breitbandprojekt Baden.Net startklar. In der vergangenen Woche unterschrieben die Bürgermeister und die weiteren Beteiligten am Mummelsee die Verträge. Morgen geht das Breitbandnetz der Interkommunalen Zusammenarbeit Mittelbaden (IKZ) ganz offiziell im Industriegebiet Süd in Bühl in Betrieb.

Wer ist an "Baden.net" beteiligt?

Die Initiative ging von der Gemeinde Ottersweier aus. Angeschlossen haben sich Bühl, Lichtenau und Rheinmünster im Landkreis Rastatt sowie Lauf, Sasbach und Seebach im Ortenaukreis. Auch der Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen ist beteiligt. Eingerichtet wird ein einheitliches Höchstgeschwindigkeitsnetz, das von einem Betreiber betreut wird. Jede Kommune baut und verpachtet ihr Netz jedoch selbst.

Wer hat beim Ausbau der Datenautobahn Vorfahrt?

Die Priorität gilt den hiesigen Gewerbebetrieben, um diese im Wettbewerb zu stärken. Aber auch Privathaushalte können sich anschließen lassen, sofern in ihren Straßen das Glasfaserkabel aufgrund eines entsprechenden Bedarfs verlegt wird.

Wie schnell ist das Internet per Glasfaser?

Die ersten Betriebe, die im Gewerbegebiet Bühl ans Netz gehen, werden bisher nie da gewesene Bandbreiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) nutzen können. Die Regelangebote für Privatkunden liegen gestaffelt bei 50, 100 und 300 Mbit/s im Download beziehungsweise bei 10, 20 und 50 MBit/s im Upload.

Wer wird das Breitband-Netz betreiben?

Den Zuschlag erhielt eine Bietergemeinschaft aus der NGN Telecom GmbH (Unterschleißheim bei München) und der Ropa GmbH & Co. KG (Schwäbisch Gmünd). Beide Firmen gehören zur "LABcom"-Gruppe. Der bayrisch-schwäbische Verbund ging als Gewinner aus einem EU-weiten Konzessionsvergabeverfahren hervor und wird vertraglich bis mindestens Ende 2032 die Netze in Bühl und den weiteren Gemeinden der Baden.Net betreiben.

Wie erfolgt der Datentransfer nach Bühl und in die Gemeinden?

Per Lichtwellenleiter in Glasfaserkabeln. Die Trasse von "Baden.net" beginnt bei der Gasverdichterstation in Hildmannsfeld. Hier befindet sich der Zugangspunkt zur überregionalen Breitbandtrasse. Von dort führt in Richtung Bühl eine interkommunale Backbonetrasse zu den Übergabepunkten der jeweiligen Kommunen, in denen sich das Glasfasernetz weiter verzweigt. Die Backbonetrasse ist in Eigentum der Stadtwerke Bühl. Der interkommunale Verbund mietet die Infrastruktur von den Stadtwerken an.

Worin liegt der Vorteil von Glasfasern gegenüber konventionellen Kupferleitern?

Die Übertragung der optischen Signale erfolgt in Lichtgeschwindigkeit. Die Datenübermittlung ist entfernungsunabhängig, nimmt also auch über lange Distanz nicht nennenswert ab. Elektromagnetische Störeinflüsse können der Technik nichts anhaben, auch müssen in den Lichtwellenleiter keine Widerstände überwunden werden. Das Glasfaserkabel gilt außerdem als weitgehend abhörsicher.

Wird der Ausbau mit staatlichen Mitteln gefördert?

Ja. EU, Bund und Land haben das Thema Breitband-Versorgung politisch aufgerufen. Sie wollen damit verhindern, dass der ländliche Raum abgehängt wird. Im Bereich "Baden.net" sind aktuell Investitionen in Höhe von 16,3 Millionen Euro geplant, erwartet werden dafür rund 7,7 Millionen Euro an Zuschüssen. Weitere Ortsbereiche werden folgen. Da auch andere Regionen auf den Zug aufgesprungen sind, dauert die Zuschussbewilligung inzwischen entsprechend lang.

Wie hoch ist die Anschlussdichte?

Das Interesse bei den Firmen ist groß. Von 50 Unternehmen im Bereich des ersten Bauabschnitts in Bühl sind etwa 70 Prozent dabei.

Wie teuer wird Highspeed-Internet für Privatleute?

Um den Zugang einzurichten, bedarf es, das Grundstück ans Breitbandnetz anzubinden. Dafür fallen Anschluss- und Herstellungskosten an. Für die Datennutzung zahlen Privatkunden im ersten Jahr für eine Transferrate von bis zu 300 Mbit/s pro Monat etwa 40 Euro, danach 50. Inbegriffen ist eine Telefon-Flatrate; eine TV-Grundversorgung kostet zehn Euro extra.