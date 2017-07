Eine Schülerzeitung ganz in Mädchenhand

Bühl - Die Schülerzeitung des Windeck-Gymnasiums ist reine Frauensache: Unter der Leitung von Lehrerin Michaela Bertele erstellt ein Team aus 19 Schülerinnen der Klassen sechs bis zehn den Windecker Boten (WIBO). Und das sehr erfolgreich. Jetzt können die jungen Redakteurinnen sogar auf eine Auszeichnung hoffen.

Das Schülerzeitungsprojekt hat am Windeck eine lange Tradition. Schon in den 50er Jahren erschien der "Calceolus", in den 80er Jahren hieß das Heft "Müsli", zwölf Jahre lang lautete der Titel später "Wind Egg". Seit dem Schuljahr 2011/12 erscheint der WIBO.

Im Herbst vergangenen Jahres erstellten die Mädchen mit viel Enthusiasmus die jüngste Ausgabe, die schließlich im Februar 2017 erschien. Bei mehreren Vortreffen hatten die Schülerinnen Ideen für Artikel und Umfragen besprochen und Aktionen geplant. Die Mitglieder begaben sich anschließend auf die Suche nach Sponsoren für die Finanzierung ihres Projektes.

Um Interesse am Lesen zu wecken, ließen die Schülerinnen Luftballons mit Postkarten in den Himmel steigen. Darauf hatten sie Buchempfehlungen notiert. Einige Wochen später erhielt die Redaktion sogar einen Antwortbrief aus der Schweiz. Ein Luftballon hatte 170 Kilometer bis an den Zürichsee zurückgelegt.

Bei einer Führung in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt in der Illenau sahen die Schülerinnen, unter welchen Bedingungen kranke Menschen früher leben mussten. Die Mädchen statteten auch dem Badischen Druckhaus einen Besuch ab. Dort konnten sie bei einer Führung die Teilschritte der Zeitungsproduktion verfolgen.

Einen Großteil der Arbeit an der WIBO-Ausgabe erledigten die Mitglieder der Zeitungs-AG Anfang Dezember bei einem Workshop mit Übernachtung in der Schule. Zwei Tage lang schrieben die Nachwuchsredakteurinnen Artikel und überarbeiteten Texte, die andere Schüler eingereicht hatten. In mehreren kleinen Konferenzen entschieden sie, welche Artikel veröffentlicht werden und in welcher Form. Anschließend gestalteten die Mädels die Seiten und fügten schon einen Teil der Werbeanzeigen ein. Jana Klavzar und Anna Gerstenberger zeigten sich am Ende begeistert: "Der Workshop dieses Jahr war sehr schön und hat uns allen viel Spaß gemacht."

Es folgten weitere Treffen, bei denen die älteren Schülerinnen erstmals auch das komplette Layout der Zeitung erstellten. "Es war toll, dass wir unsere eigenen Ideen verwirklichen konnten", erzählt Katrin Khandali.

Am Ende hatte das Redaktionsteam knapp 90 prall gefüllte Seiten beisammen, die Ausgabe erschien mit einer Auflage von 500 Exemplaren. Die Artikel sind in Rubriken wie zum Beispiel "Schulevents", "Do it yourself!" oder "Kniffliges" geordnet. Dort finden die Leser Informationen über schulische Veranstaltungen, Buchtipps Rezepte und Rätsel. Außerdem präsentieren die Autorinnen spannende Ergebnisse von Umfragen und klären auf, wer die beliebtesten, lockersten und hübschesten Windeck-Lehrer sind.

Auch den Vertrieb übernahmen die Mitglieder der AG selbst. Sie verkauften den WIBO in den Pausen und an Veranstaltungen wie dem Tag der offenen Tür für zwei Euro.

Lehrerin Bertele ist stolz auf das Ergebnis: "Die Resonanz war durchweg positiv, vor allem auf das neue Layout mit der Sortierung in Rubriken." Und das Engagement könnte noch mehr Früchte tragen. Vor einigen Tagen erreichte sie die Einladung zu einer Preisverleihung des Karlsruher Presseclubs. Zum zweiten Mal veranstaltet dieser einen Schülerzeitungs-Wettbewerb. Mit dem Ziel, junge Redakteure zu fördern, gibt es mehrere Preise zu gewinnen. Zusätzlich können die Teilnehmer zusammen mit einem erfahrenen Journalisten an einer Schreibwerkstatt teilnehmen. Am kommenden Donnerstag werden mehrere Vertreterinnen des WIBO-Teams die Preisverleihung besuchen und auf eine Auszeichnung hoffen.