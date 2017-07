In heißen Probestunden den Tiger ′rausgelassen

Es ist brütend heiß im Probelokal. Tiger Shir Khan, Bär Balu, Affenkönig Louie und Panther Baghira schwitzen unter ihren Plüsch-Fellen mächtig, kaum minder die nicht verkleideten Musiker. Im Oberbrucher Bürgersaal "tanzt" barfuß und in kurzen Hosen Dirigent Alexander Wurz vor dem Blasorchester hin und her, kommentiert und korrigiert dessen Spiel.

Zufrieden äußert er sich, als der schwitzende Klangkörper die Empfehlung des Bären Balu sehr gut klingend spielt: "Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit." So lautet zwar der Liedtext, doch der Gemütlichkeit können sich die Musikanten keineswegs hingeben. Sie proben intensiv - und Ruhe herrscht bei den bei Blasmusik üblichen Phonstärken sowieso nicht. Die Dorfmusikanten trainieren so eifrig, weil der Dirigent mit ihnen anspruchsvolle Werke neu einstudiert, die dennoch alle leicht und gut ins Ohr gehen sollen.

Ihre "Musikalische Sommernacht am See" stellen die Dorfmusikanten unter das Motto "Open-Air-Kino". Daher feilen sie an Melodien aus dem "Zauberer von Oz" und "Batman", an den Märschen "Police Academy" und "Kaiserin Sissi", an bekannten Ohrwürmern aus TV-Serien wie den "Simpsons" und dem "Traumschiff". Sophia Kraft singt "Gabriella's Song" (in der Originalsprache Schwedisch), Sarah Seiler den Schmusetitel "Can you feel the Love tonight" aus "Der König der Löwen" sowie Ariane und Christian Seiler im Duett den "Aladdin".

Vielfältige Vorarbeiten leisten mehrere Teams: Wilfried Seiler konstruiert mit seiner Gruppe eine Bühne in den See hinein. Andere werkeln an einem aufwendigen A-Team-Fahrzeug für die Kulisse, bereiten die Illumination des Sees, optische Gags und akustische Überraschungsmomente vor. Frank Stemmle wird die Sommernacht moderieren. Der Eintritt ist frei.