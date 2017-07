Kooperation mit Lebenshilfe wird fortgesetzt Ottersweier (mig) - Die Einwohnerzahlen steigen und die Zahl der benötigten Betreuungsplätze in den Kindergärten mit ihnen. Auf 26 Seiten schreibt die Gemeinde Ottersweier jetzt ihren Kindergarten-Entwicklungsplan fort. Wichtigste Neuerungen sind eine weitere Gruppe und ein Anbau an den Kindergarten St. Michael in Ottersweier und eine zusätzliche Gruppe für den Kindergarten St. Christophorus in Unzhurst. Anders als im Mai beschlossen, kann die Kooperation mit der Lebenshilfe nun noch für bis zu vier Kinder fortgesetzt werden. "Ottersweier ist gut aufgestellt", folgerte Susanne Vetter (FWG) aus dem Studium der Unterlagen. Die Kooperation mit der Lebenshilfe in Unzhurst habe sich in 14 Jahren sehr gut bewährt und es sei gut, dass man sie nun doch nicht aussetzen müsse. Herta Finkbeiner-Schilling (SPD) plädierte für einen weiteren Ausbau der Kooperation. Dass die Gemeinde wachse, freue die Fraktion. Es bringe jedoch große Aufgaben mit sich. Annette Zink-Maurath (CDU) bedankte sich für den Besichtigungstermin für den Gemeinderat Ende Juni in den Kindergärten St. Marien in Ottersweier und St. Christophorus in Unzhurst. "Wir haben jetzt eine bessere Sicht auf die räumlichen Verhältnisse." Gewisse Möglichkeiten, die bestehenden Räume besser zu nutzen, habe man erkannt. Die Botschaft an den kirchlichen Träger sei, dass alle anderen Möglichkeiten Vorrang vor einer baulichen Erweiterung haben müssten, erklärte Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Im St. Marien wird die vierte Gruppe ein weiteres Jahr im Bewegungsraum betreut. In Unzhurst wird nun ebenfalls der Bewegungsraum in einen Gruppenraum umfunktioniert. Für den derzeit laufenden Anbau an den Kindergarten St. Michael könnte eine neue Förderung des Bundes infrage kommen, machte der Bürgermeister dem Gremium Hoffnung auf finanzielle Entlastung. Von einem Erfolg spricht die Gemeindeverwaltung, weil zum ersten Infoabend zum Thema Kindertagespflege Ende Juni fünf Personen gekommen waren. Ob sie sich für die Ausbildung zu Tagesmüttern oder -vätern entscheiden, wisse man noch nicht. Das berichtete Marion Kohler vom Hauptamt. Sollte es künftig Tagespflegestellen für Kleinkinder in Ottersweier geben, dann unterstütze das die Gemeinde und gebe 1,50 Euro pro Betreuungsstunde obendrauf, erklärte Pfetzer. Dafür stimmte der Gemeinderat einstimmig einer Richtlinie zu, die die Bedingungen für den Zuschuss genau regelt. Er hoffe, dass die Regularien für die Tätigkeit keine zu große Hürde werden, so Pfetzer. Es wäre schon ein Riesenerfolg, wenn eine Tagespflegeperson gewonnen werden könnte. Sollte es bereits eine geben, die die Voraussetzungen erfülle, könne sie ab sofort die Aufstockung ihres Stundenlohns durch die Gemeinde beantragen. Viel unbürokratischer sei doch die Idee der Leih-Oma oder des Leih-Opas, sagte Susanne Vetter (FWG). Sie werde auch schon privat organisiert. Das begrüße die Verwaltung auch, so der Bürgermeister. Aber sobald es um geförderte Tagespflege gehe, bedürfe es einer Pflegeerlaubnis durch den Landkreis und es müssten einige Voraussetzungen erfüllt werden. Auch wenn sich jetzt nicht auf Anhieb eine Kindertagespflege aufbauen lasse, werde man im kommenden Jahr weiter dafür werben, so Pfetzer.

