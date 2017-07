Mehr als 480 Radler auf den Strecken

Punkt 6 Uhr konnten über 150 Hobbyradler vom neuen Startort in der Gewerbeschule Bühl die 242- beziehungsweise 205-km-Schleifen, die immerhin 3500 beziehungsweise 2800 Höhenmeter aufwiesen, in Angriff nehmen. Die Einrollrunde durch die Rheinebene wurde durchweg als gelungen bewertet.

Ab 7 Uhr begannen die Radler, meist in kleinen Gruppen, die 122- und 157-km-Touren, bei denen 1400 und 1800 Höhenmeter zu bewältigen waren. Entlang des Murgtal-Radwegs ereignete sich nach Mitteilung des Vereins ein Unfall, wobei ein Fahrer sich schwerer verletzte.

Gerne beradelt wurden auch die 55- und 76-km-Runden, deren stark geänderte Streckenführungen bei den Radlern sehr guten Zuspruch fanden. Ebenfalls gut angenommen wurden mit rund 60 Teilnehmern - darunter auch Familien mit Kindern - die AOK-Touren, die mit zwölf, 20 und 28 Kilometer speziell ausgeschildert waren. Auf diesen Strecken wurden auch Landwirtschaftswege befahren, die vielen bisher nicht bekannt waren.

Der neue Start- und Zielpunkt an der Gewerbeschule in Bühl sei von allen Radlern sehr positiv bewertet worden, schreibt der Radsportverein. Besonders die guten Parkmöglichkeiten und die großzügige Infrastruktur veranlassten einige der aus ganz Deutschland angereisten Radmarathon-Teilnehmer, sich für den nächsten Radsonntag gleich voranzumelden. Gelobt wurde neben der guten Streckenbeschilderung, der Verpflegung an insgesamt sieben Stellen auch die gute Bewirtung am Start- und Zielbereich. Die stärkste Gruppe bildete mit 19 Fahrern der Schwarzwaldverein Bühlertal. Zweitstärkste Gruppe war mit 18 Radlern der RSV Kartung, gefolgt von der RSA Unzhurst mit 17 Teilnehmern.