Straßenbau hat Hochkonjunktur

Die eine größere neue Baustelle an der L83a ist bereits in vollem Gange, die andere startet in Kürze: Die umfängliche Sanierung der Bundesstraße3 auf 6,7 Kilometern von Bühl bis Sasbachried erfolgt in sechs Bauabschnitten und erfordert etwa fünf Monate Bauzeit. Den 3,5 Millionen Euro schweren Auftrag hat das Regierungspräsidium Karlsruhe an Eurovia aus Renningen vergeben. "Wir sind gerade dabei, zusammen mit dem Unternehmen den Bauzeitenplan abzustimmen", erklärte gestern Lars Lau vom Straßenbau-Referat Mitte. Der ursprünglich ins Auge gefasste Termin für einen Baubeginn am 17. Juli sei bislang nicht bestätigt worden und werde vermutlich um einige Tage nach hinten gerückt.

Fest stehe jedoch, dass von Nord nach Süd vorgegangen werde. Der erste Bauabschnitt (Industriestraße ab Bußmatten) soll nahtlos an die derzeitige halbseitige Sperrung der B3 wegen Verlegung des Breitbandkabels anschließen. Die Bauarbeiten werden halbseitig im Wechsel ausgeführt. Umgeleitet werden soll lediglich der Verkehr in Fahrtrichtung Nord. Gleichwohl ließen sich Behinderungen in den Kreuzungsbereichen nicht vermeiden, hatte das Präsidium Anfang Juni angekündigt.

An der L83a zwischen Ottersweier und Neusatz, wo die eigentlichen Bauarbeiten nach kurzer Vorbereitung Anfang Juli begonnen hatten, läuft nach Auskunft von Irene Feilhauer, stellvertretende Pressesprecherin des Regierungspräsidiums, "alles nach Plan". Unter Vollsperrung, deren Notwendigkeit mit der geringen Straßenbreite begründet wird, hat das Gaggenauer Bauunternehmen Grötz im ersten Bauabschnitt bereits ganze Arbeit geleistet: Dem alten Fahrbahnbelag rückte eine Fräse zehn Zentimeter tief zu Leibe. Sodann lieferten Transporter frischen Asphalt an. Inzwischen ist eine neue Tragdeckschicht vom Ortsausgang Ottersweier bis zur Hub eingebaut.

Kommende Woche beginnt der zweite der fünf Bauabschnitte, dann von der Hub bis zur Einmündung der Burg-Windeck-Straße. Damit ändert sich auch die Umleitung. Konnte Neusatz bislang über Rittersbach erreicht werden, ist nunmehr ein größerer Umweg erforderlich. Ausgeschildert wird laut Feilhauer eine überörtliche Umleitung über Bühlertal und Neusatzeck. Die Einmündung L83a/Rittersbachstraße im Ortsteil Hub sei einspurig in und aus Richtung Ottersweier befahrbar, eine Ampel regelt den Verkehr. Die Einfahrt in die Hubstraße werde gesperrt.

Die Stadt Bühl informierte gestern über die Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. So könne die Bühler Citylinie 264, die über Ottersweier, Neusatz und Bühlertal verkehrt, bis zum 24. Juli die Haltestellen Hub, Hard und Waldmatt sowie Löwen und Friedhof in Neusatz nicht anfahren. In der Hub werde eine Ersatzhaltestelle am Haus Sibylla Augusta eingerichtet. Fahrgäste aus Neusatz können auf die Haltestelle am Rathaus ausweichen. Der Halt Münchhofstraße in Ottersweier wird ab Montag wieder bedient.

Die rund 700000 Euro teure Sanierung der Landestraße bis zum Neusatzer Gasthaus "Löwen" (Gesamtlänge: 1,9 Kilometer) soll bis Anfang September abgeschlossen sein.