Metaller drücken wieder die Schulbank Bühl (wv) - Die Premiere feierte die Gewerbeschule Bühl gebührend: In einer Feierstunde mit Empfang verabschiedete sie den allerersten Jahrgang ihrer 2015 neu eingerichteten Fachschule für Technik. 21 staatlich geprüfte Techniker der Fachrichtung Maschinentechnik nahmen dabei strahlend ihre Abschlusszeugnisse in Empfang. Wie außergewöhnlich motiviert der Jahrgang die zweijährige Ausbildung an der kurz Technikerschule genannten Einrichtung angegangen hatte, zeigte sich auch in den Ergebnissen: Gut 47 Prozent errangen Preis oder Lob. Der Jahrgang erzielte einen Gesamtdurchschnitt von 2,3. Übrigens: Dass die meisten so zielstrebig gelernt hatten, erklärt sich auch daraus, dass hier 23- bis 34-Jährige die Schulbank drückten. Den Aufnahmevoraussetzungen der Technikerschule entsprechend, hatten sie zuvor als "Metaller" mehrere Jahre Berufserfahrung gesammelt. Die Schule mit ihren ambitionierten theoretisch-praktischen Technikerarbeiten sei kein Spaziergang gewesen. Dennoch habe nur einer der zur mündlichen Prüfung Angetretenen nicht bestanden, so Schulleiter Martin Schilli. Die abschließend mündliche Prüfung fand unter Vorsitz von Oberstudiendirektor Volker Bachura von der Carl-Benz-Schule (Gaggenau) statt. Schilli betonte, die Bühler Gewerbeschule habe mit ihrer Technikerschule Neues gewagt. Die beteiligten Pädagogen hätten sich vieles ganz neu erarbeiten müssen, und der Unterricht sei sehr intensiv. Schilli würdigte den Einsatz aller Lehrkräfte, insbesondere den, den Oberstudienrat Andreas Posch und technischer Oberlehrer Norbert Nonnenmacher für die Fachschul-Premiere erbracht hatten. Martin Schilli blickte zurück: "Viele Jahre hat es gedauert, bis es uns gelang, diese Schulart an der Gewerbeschule Bühl zu etablieren." Angesichts der zahlreichen Anmeldungen für den Folgejahrgang meinte er: "Wir freuen uns außerordentlich, dass die Technikerschule bei uns eine Einrichtung auf Dauer sein wird." Schilli: "Unternehmen brauchen Sie" Er wandte sich an die frisch geprüften Techniker, die alle auch zusätzlich die Fachhochschulreife errungen haben: "Ich habe den starken Eindruck, dass die Unternehmen Sie brauchen und nach Ihnen suchen!" Klassenlehrer Andreas Posch gab Erfahrungen wieder: "Jeder Lehrer, der in Eurer Klasse unterrichtete, war begeistert. Alle berichteten von engagierten Schülern." Als herausragendes Erlebnis werde die Studienfahrt nach Ungarn in Erinnerung bleiben, mit den Besichtigungen von Niederlassungen badischer Weltunternehmen und "dem Gulaschessen im Extrem", merkte Posch unter Heiterkeit des Publikums an. Schülersprecher Jan Peter Frank (Balzhofen) ergänzte: "Die Ungarn-Reise ist nicht nur für die geistige und fachliche Kompetenz von uns Schülern nützlich gewesen, sondern auch für unsere soziale Ader." Im Namen der Mitschüler bedankte sich Frank für die stets angebotene Hilfe der Lehrer, auch für persönliche Anliegen. Schulleiter und Klassenlehrer würdigten abschließend die erzielten Spitzenleistungen und zeichneten die Absolventen mit Preisen aus. Zum Thema

