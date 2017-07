Jahre nach dem Brand schwelt noch immer der juristische Streit Schwarzwaldhochstraße/Baden-Baden (sie) - Die Träume, aus der ehemaligen Berghofklinik an der Sandstraße ein Hotel zu machen, lösten sich beim Großbrand im Juni 2013 in Rauch auf. Während die Ruine seitdem das Höhengebiet verschandelt -und erst am Samstag mit einem weiteren kleinen Brand erneut die Feuerwehr auf den Plan rief - liefert sich der Eigentümer einen Rechtsstreit mit der Versicherung. Diese weigert sich, den Schaden zu regulieren. Am Dienstag trafen sich die Beteiligten noch einmal vor dem Landgericht Baden-Baden. Für beide Seiten geht es um viel: Die Police ist sieben Millionen Euro schwer. Es war der insgesamt achte Anhörungstermin vor der Zivilkammer - und der letzte. Richterin Levke Kiesbye schloss die Beweisaufnahme und wird zu einem späteren Zeitpunkt ihr Urteil verkünden. Wohin die Reise gehen könnte, ließ sie offen: "Das Verfahren ist so umfangreich, ich kann kein Resümee ziehen", sagte die Richterin, auf deren Tisch sich zahlreiche Ordner stapelten. Auch die beiden Anwälte der Streitparteien hatten vor dem Termin jeweils einen kompletten Waschkorb mit Akten in den Gerichtssaal geschleppt. Wie berichtet, verweigert die Versicherung die Zahlung unter anderem mit Verweis auf den langen Leerstand des Gebäudes. Darüber hinaus ist strittig, in welchem Zustand sich der fünfstöckige Klotz befand, bevor er in Flammen aufging. So ging es am Dienstag um die Frage, ob alte Wasserschäden aus den Jahren 2009 und 2011 beseitigt waren, als das Feuer wütete. In einem Gutachten ist die Rede davon, dass dadurch 54 Zimmer, rund zwei Drittel des Gebäudes, teilweise massiv in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Der Eigentümer behauptet, entsprechende Sanierungsarbeiten durchgeführt zu haben, die Versicherung bezweifelt das. Drei Zeugen sollten am letzten Verhandlungstag Licht ins Dunkel bringen. Sie alle hatten das Gebäude in der Zeit zwischen den Wasserschäden und dem Brand betreten, darunter ein Polizeihauptkommissar des Bühler Reviers. Er ermittelte in einem Fall von Vandalismus. Zwei Jugendliche waren im Januar 2012 in das Haus eingedrungen, hatten mit Feuerlöschern herumgespritzt und Fernseher aus den Fenstern geworfen. "Davon abgesehen sahen die Räume aber sehr gut aus", schilderte er seine Eindrücke. Er sei systematisch durch das komplette Haus gegangen, von alten Wasserschäden habe er nichts bemerkt - wobei er mehrmals einräumte, sich nach so vielen Jahren nur noch dunkel erinnern zu können. Ähnlich äußerten sich die beiden weiteren Zeugen. Anwalt Wolfram Nussbaumer, der die Versicherung vertritt, hielt dem ältere Stellungnahmen des Berghof-Eigentümers entgegen, wonach er angegeben habe, ihm sei bereits im Jahr 2010 das Geld ausgegangen. Seitdem seien keine weiteren Maßnahmen am geplanten Hotel "Baden-Badener Höhe" durchgeführt worden. "Vor diesem Hintergrund sind die Zeugenaussagen zu würdigen", sagte der Anwalt. Der Hausbesitzer betonte dagegen: "Ich habe meine Arbeiten gemacht." Der Versicherung unterstellte er, Beweise "manipuliert zu haben". Das Unternehmen seinerseits zeigte keine Bereitschaft, auf den Eigentümer zuzugehen. Die Frage der Vorsitzenden nach der Möglichkeit eines Vergleichs beantwortete Nussbaumer negativ: "Dafür habe ich keine Weisung." Die Entscheidung liegt also bei der Richterin. Angesichts der Summe, um die es geht, wird ihr Wort allerdings kaum das letzte sein. Christoph Buck, Anwalt des Eigentümers, geht in jedem Fall davon aus, dass die unterlegene Seite Berufung einlegen wird.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Schwarzwaldhochstraße

Erneut Feuer im Berghof Schwarzwaldhochstraße (sie) - In der Berghof-Klinik an der Sandstraße hat es am Samstag erneut gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss schnell löschen. Seit einem Großbrand vor vier Jahren ist das Gebäude eine Ruine (Foto: bema). » Weitersagen (sie) - In der Berghof-Klinik an der Sandstraße hat es am Samstag erneut gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss schnell löschen. Seit einem Großbrand vor vier Jahren ist das Gebäude eine Ruine (Foto: bema). » - Mehr Baden-Baden

Kein Ende im Claus-Prozess Baden-Baden (fk) - Der Rechtsstreit zwischen der Stadt und der Firma Claus über die Folgen des Großbrandes auf deren Firmengelände, bei dem PFC-haltiger Löschschaum eingesetzt wurde, geht in die nächste Runde. Der Bundesgerichtshof soll nun eine Entscheidung fällen (Foto: av). » Weitersagen (fk) - Der Rechtsstreit zwischen der Stadt und der Firma Claus über die Folgen des Großbrandes auf deren Firmengelände, bei dem PFC-haltiger Löschschaum eingesetzt wurde, geht in die nächste Runde. Der Bundesgerichtshof soll nun eine Entscheidung fällen (Foto: av). » - Mehr