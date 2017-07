OB: "Historische Stunde" Bühl (jo) - Es war nur ein kleiner kollektiver Tastendruck, doch ein großer Schritt für die Stadt Bühl und die Region: Die ersten Unternehmen des Industriegebiets Süd gehen heute online im Breitbandnetz der Interkommunalen Zusammenarbeit "Baden.net". Weitere werden bald folgen, denn der Ausbau des Höchstgeschwindigkeits-Internets ist in vollem Gange. OB Hubert Schnurr sprach von einer "historischen Stunde" angesichts der nun verbesserten Infrastruktur durch das neue Breitbandnetz. Er sprach von einem Ereignis ähnlich der Einführung der öffentlichen Wasserversorgung vor rund 100 Jahren. Der Startbetrieb von "Baden.net" erfolgt in den Gewerbegebieten Süd I und II sowie in einem Bereich vom Windeck-Gymnasium bis zum Jäger-Kreisel. "Zurzeit sind rund 40 Gebäude mit 48 Unternehmen angeschlossen", erläuterte der OB. Der Rest folge Zug um Zug. Bis zum Jahresende, so das Ziel, sollen alle Industriebereiche mit der zukunftsfähigen Technik versorgt sein. Die Anschlussquote im Gewerbegebiet Süd liege bei rund 70 Prozent. Im Gewerbegebiet Nord, wo der Ausbau noch läuft, seien es über 90 Prozent. Schnurr sagte: "Eine zukunftssichere, leistungsfähige und bezahlbare Versorgung liegt uns am Herzen, damit unsere Unternehmen auch in Zukunft dem Wettbewerb standhalten können und für unsere Bürger der notwendige Lebensstandard gewährleistet ist." Matthias Theisen, Geschäftsführer der NGN Telecom, die das Breitband-Netz betreibt, schilderte, dass die ersten Nutzer heute aufgeschaltet werden. Am Anfang stehe eine zunächst kostenfreie Testphase bis Ende August, ehe der Betrieb ab 1. September voll durchstarte. "Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre", sagte Theisen mit Blick auf die Kooperation mit den Kommunen und die vertraglich vereinbarte Laufzeit (mit Option auf Verlängerung). Der Geschäftspartner lobte die Zusammenarbeit mit der Bühler Stadtwerke GmbH, die in kurzer Zeit die technischen Voraussetzungen geschaffen habe. Die nächste Gemeinde, die Datenpakete im Breitbandnetz von "Baden.net" empfangen werde, sei Sasbach, und demnächst werde auch Ottersweier folgen. OB Schnurr dankte allen, die "dieses zukunftsweisende Projekt jeden Tag meistern", allen voran Markus Benkeser im eigenen Haus und Alexander Kern von der Gemeindeverwaltung Ottersweier. Kommentar

