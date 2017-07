Liebe auf den ersten Blick, die in den Schoß fiel

Die gebürtige Heidelbergerin mit aktuellem Wohnsitz in Berlin spricht von einem "wunderschönen Objekt, das uns in den Schoß gefallen ist". Und auch die künftigen neuen Nachbarn haben es ihr bereits angetan. Sie hat feststellen dürfen: "Hier gibt es ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl." Was in ihr die Lust bestärkt: "Ich freue mich, eine Hänferdörflerin zu werden."

Das könnte Mitte August der Fall sein, wenn sie und ihr Lebensgefährte, ein gebürtiger Neuseeländer und derzeit beruflich in Australien tätig, ihren Wohnsitz in den privaten Wohntrakt der "Grünen Bettlad" verlegen werden. Beide sind im Hotelfach sozusagen Quereinsteiger: Korbjuhn kommt aus dem Eventbereich, Peters aus der Druckmaschinenbranche. Seit 1. Juli sind sie Eigentümer der Bettlad, die über die Blumenstraße und Mühlenstraße gleich von zwei Seiten erschlossen wird.

Über Details ihres Konzepts möchte Ursula Korbjuhn (noch) nicht sprechen. Unübersehbar aber sind drei Container, in denen Baustoffe nach der Entkernung des Innenbereichs lagern. Auch die Küche ist bereits demontiert. Neu verlegt werden Stromleitungen, und auch die Heizung wird durch eine neue Anlage ersetzt. Das Mobiliar der Gaststube und die Himmelbetten des Hotelbereichs sind bereits zwischengelagert. Ansonsten gelte wie bei jeder Kernsanierung: "Es gibt immer wieder mal Überraschungen."

Die "Grüne Bettlad", die bis 1876 Gasthaus "Eintracht" hieß, war viele Jahre die kulinarisch erste Adresse Bühls. Hier feierte die badisch-elsässische Küche wahre Hochfeste. In der jüngeren Vergangenheit blieb indes die Küche kalt. Nur noch Übernachtungsgäste fanden in den sechs Hotelzimmern eine Bleibe, auf Wunsch mit Frühstück.

Die Erfolgsgeschichte der Bettlad war mit zwei Namen verknüpft: Sabine (61) und Peter Günthner (74). 1979 übernahmen beide den Betrieb von Ernst und Lilly Günthner, den Eltern von Peter Günthner. Der gelernte Küchenmeister war für war die Kulinaristik zuständig, Ehefrau Sabine managte den Hotelbetrieb und war für den Service und mithin die Kommunikation mit den Gästen verantwortlich.

Die großartige Küchenleistung, aber auch die heimelige, puppenstubenartige Atmosphäre mit niederen Decken und Kachelofen führte zu anerkennenden Bewertungen in einschlägigen Restaurantführen. Also ließen sich auch Promis wie Peter Alexander, die Kessler-Zwillinge, Katja Eppstein oder Bill Ramsey kulinarisch verwöhnen und genossen eine Nacht im rustikalen Himmelbett.

Altersbedingt zogen sich die Günthners Ende Juni zurück, boten das Haus zum Verkauf an und wohnen nun unter einem anderen Dach in der Bühler Innenstadt.