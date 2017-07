Die "Nebelkerze" zündet nicht Schwarzwaldhochstraße/Ottersweier (gero/bjhw) - Auch die vierte und vorläufig letzte offene Petition bezüglich des ehemaligen Kurhauses Hundseck ist vom Tisch und abgeschmettert worden. Der Petitionsausschuss des Stuttgarter Landtags verwarf gestern eine entsprechende Eingabe von Josef Gramlich, dem Geschäftsführer der Kurhaus Sand gGmbH, der zugleich eine Vollmacht der beiden Hundseck-Eigentümer besitzt und deren Interessen unbeschränkt und unbefristet wahrnehmen darf. Gramlich warf in seiner Petition der Stadt Bühl vor, dass deren Abbruchanordnung im Herbst 2012 nicht zu halten sei. Die Stadt sei deshalb als "Schadensverursacherin" heranzuziehen. Sie sollte nach Meinung des Petenten dazu verpflichtet werden, die "rechtswidrig ausgeführten Zerstörungen" rückgängig zu machen. Wäre seinem Anliegen tatsächlich stattgegeben worden, hätte dies möglicherweise einen langwierigen Schadensersatzprozess nach sich gezogen. Wie die Vorsitzende des Gremiums, die Grünen-Abgeordnete Beate Böhlen, mitteilte, ging es vor allem um die Notwendigkeit des von der Kommune im Wege der Ersatzvornahme veranlassten Teilabrisses. Die Stadt Bühl als zuständige Baurechtsbehörde hatte aus Sicherheitsgründen im Zuge einer Ersatzvornahme den Teilabbruch von einsturzgefährdeten Gebäudeteilen angeordnet. Die Grundlage bot ein Statikergutachten. Petent Gramlich bezweifelte die Einsturzgefahr und damit die Notwendigkeit des Teilabrisses. Weiter monierte er, dass entgegen dem Gutachten auch das Erdgeschoss abgerissen worden sei. Außerdem rügte er verschiedene Verfahrensmängel. Der Petitionsausschuss kam indes zu dem Schluss, dass die Kritikpunkte von Gramlich "nicht durchgreifen". Für die Beurteilung der Standfestigkeit habe sich die Behörde auf die Begutachtung durch mehrere Fachleute verlassen. Das Erdgeschoss und die Kellerdecke seien bei dem Teilabriss derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass Folgeschäden nicht hätten vermieden werden können. Auch bezüglich des Verfahrens seien keine Verstöße gegen Vorschriften festzustellen. Zwar bietet das Verfahren nach Ansicht von Berichterstatterin Böhlen durchaus Anlass für eine kritische Bewertung des Verwaltungshandelns, ein rechtliches Fehlverhalten liege jedoch nicht vor: "Deshalb konnte der Petition nicht abgeholfen werden", so die Ausschussvorsitzende abschließend. Ursprünglich stand Gramlichs Petition bereits am 4. Mai auf der Tagesordnung. Zuvor war diese schon einmal, nämlich am 23. März, terminiert. Die Ausschussvorsitzende Beate Böhlen hatte eine Behandlung aber zurückgestellt, weil die Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums zu kurzfristig eingegangen war und sie außerdem die Zwangsversteigerung am 28. April in Baden-Baden abwarten wollte. Bei dieser hatte kein Interessent für die Ruine geboten (wir berichteten). Aber auch am 4. Mai wurde Gramlichs Petition nicht aufgerufen. Auf dem Onlineportal Youtube war ein Video aufgetaucht, auf dem Böhlen "Teile" gesehen haben wollte, "die in sehr gutem Zustand waren" und dennoch unter die Abbruchglocke gekommen seien. Deshalb verlangte Böhlen die "komplette Akteneinsicht" der Hundseck durch die Stadt Bühl und das Rastatter Landratsamt, "um mir ein allumfassendes Bild zu machen". Vor allem die Gutachten der beiden Statiker interessieren sie. Zur Causa Hundseck waren in der Vergangenheit bereits zwei Petitionen von Prof. Dr. Jörg Schmidt und die eines der beiden türkischen Eigentümers abgeschmettert worden. Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Standortgemeinde Ottersweier, kommentierte das Votum des Ausschusses wie folgt: "Ich habe keine andere Entscheidung erwartet. Die Petition war eine Nebelkerze, um vom eigenen Versagen abzulenken. Wir gehen davon aus, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe nun den Widerspruch der Eigentümer gegen die Abbruch- und Beseitigungsverfügung des Landratsamts zurückweist."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben