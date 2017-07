Tage des alten Wehrs sind gezählt

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschloss der Ortschaftsrat Altschweier mit sieben Ja-Stimmen den Abbau der Wehranlage, deren Ursprung an diesem Platz in der Mitte des Dorfs bis in das 14. Jahrhundert zurückreicht. Die jetzige Anlage stammt aus dem Jahr 1948. Die Ortschaftsräte Erwin Meier, Christel Dietmeier und Regina Mangold (alle CDU) stimmten gegen den Abbau. Dieser erneute Beschluss hebt den Beschluss vom 24. Juni 2014 auf, bei dem der Ortschaftsrat noch mit sieben Ja-Stimmen, einem Nein und einer Enthaltung für den Erhalt der Wehranlage als Industriedenkmal votiert hatte.

Erwin Meier (CDU) unterstrich in seiner Stellungnahme erneut "die einmalige Chance, mit dem Erhalt und der Sanierung der Wehranlage auf einen Zeitzeugen der früheren großen Altschweierer Mühlengeschichte hinzuweisen und dieses Zeugnis für nachfolgende Generationen zu bewahren". Ausdrücklich bekräftigte Christel Dietmeier (CDU) Meiers Ausführungen und plädierte ebenfalls für den Erhalt der Wehranlage als Kulturdenkmal.

Timo Gretz (SPD) wies darauf hin, dass der 2016 gestellte Antrag der Altschwierer Heimatfreunde "auf Aufnahme des Wehrs als Kulturdenkmal" vom Denkmalamt abgelehnt worden sei. Auch gäbe es hinsichtlich des Erhalts der Wehranlage bei den Heimatfreunden keine einheitliche, sondern nur eine mehrheitliche Meinung. Nach Begutachtung der Mängel der Wehranlage durch den Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen, Immobilien sei ein Angebot bei einer Stahlbaufirma eingeholt worden. Die Kosten für Erneuerung und Sanierung würden sich - unter Vorbehalt - zwischen 45000 und 50000 Euro bewegen. Dieses Geld, so Gretz, werde in Altschweier für andere Maßnahmen dringender gebraucht.

Ulrike Vollmer (FW) führte den Kostenfaktor ins Feld, nannte das Wehr einen Gefahrenpunkt bei Hochwasser und empfahl den Heimatfreunden "Abbau und Einlagern". Auch Martina Linz (FW) empfahl "abbauen und den Heimatfreunden übergeben". Der von Heiko Wollenschläger (FW) angeregte Antrag auf geheime Abstimmung wurde von ihm nach kurzer Diskussion zurückgezogen, ebenso der Antrag auf namentliche Abstimmung, den Erwin Meier (CDU) daraufhin eingebracht hatte. Die Abstimmung erfolgte somit offen per Handzeichen.

Bei einer früheren Vorstellung der Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Bühlot/Durstplatz im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung äußerte die Geschäftsführerin des Zweckverbands Hochwasserschutz, Viviane Walzok, dass die Baumaßnahmen auch bei einem Erhalt des Wehres durchgeführt werden könnten. Ein Wehr-Abbruch aufgrund der Baumaßnahmen in und an der Bühlot sei nicht zwingend. Walzok wies damals jedoch darauf hin, dass der Zweckverband keine Wehr-Sanierungskosten übernehme; dies sei Sache der Stadt Bühl.