Eltern müssen tiefer in die Tasche greifen

Die Kindergärten schlagen sich in der Jahresrechnung der Kommune stets mit einem dicken Minus nieder. Das betrug im vergangenen Jahr rund 953000 Euro. Die Gebühren der Eltern der drei städtischen Einrichtungen summierten sich auf 143000 Euro, was rund 11,3 Prozent der Ausgaben entspricht. Der Gemeindetag und kirchliche Fachverbände empfehlen den Kommunen, einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent anzustreben.

Vor diesem Hintergrund sah Bürgermeister Christian Greilach die neuerliche Erhöhung als unvermeidbar an. Er kommentierte sie mit den Worten "Und jährlich grüßt das Murmeltier."

Die SPD wollte den Dreh an der Gebührenschraube allerdings nicht einfach als immer wiederkehrenden Standardpunkt abnicken. Paul Schneider erklärte: "Das kann man niemandem zumuten." Die Zuschläge lägen in den verschiedenen Bereichen bei rund sieben Prozent. Die Eltern der Kinder hätten sicher nicht von ähnlich großen Lohnzuwächsen profitiert. Seine Parteikollegin Renate Schwarz erinnerte an Erhöhungen im vergangenen Jahr, die für manche Betroffene schon schwer zu verkraften gewesen seien. Zustimmung ernteten die beiden von Franz Ertz (FWL): "Das ist für manche nicht mehr zumutbar."

Am Ende blieb es allerdings bei diesen drei Gegenstimmen, eine breite Mehrheit von CDU, Freien Wählern und BfL trug den Verwaltungsvorschlag mit. Gerhard Meier (CDU) erklärte: "Wir könnten mit der Erhöhung natürlich aussetzen. Aber dann kommt auf die Eltern später ein Riesenaufschlag zu." Karl-Heinz Geißler (CDU) nannte die Erhöhung angesichts der Empfehlung des Gemeindetags eine "logische Entscheidung". Darüber hinaus lobte er das Lichtenauer Betreuungsangebot, das einen sehr hohen Standard aufweise. Armin Kientz (BfL) erinnerte daran, dass die Gebührenordnung der Kindergärten auch eine Befreiung für soziale Härtefälle vorsehe. "Wenn sich jemand die Gebühren tatsächlich nicht leisten kann, dann muss er sie auch nicht bezahlen", sagte er.

Laut Kämmerer Norbert Graf ist diese Option allerdings noch nie in Anspruch genommen worden. Hintergrund sei, dass beispielsweise bei Hartz-IV-Empfängern das Sozialamt die Kosten trage.

Graf bezeichnete die Kommune bei der Erziehungspolitik als "letztes Rad am Wagen". Aus seiner Sicht müsste die Betreuung in den Kindertagesstätten umsonst sein: "Wir streiten uns um ein paar Euro, während die große Politik versagt." Bürgermeister Greilach pflichtete seinem Kämmerer bei. So müssten die Erzieher in den Einrichtungen mittlerweile "das ganze Programm frühkindlicher Bildung" anbieten, was die Kindergärten auf eine ähnliche Stufe wie die Schulen stelle. "Damit wären die Kosten eigentlich vom Land zu tragen, aber es ist eben noch eine kommunale Aufgabe", sagte Greilach.