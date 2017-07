Umbau der Reblandhalle oberste Priorität Bühl (cid) - In der jüngsten Ortschaftsratssitzung stellten die Ratsmitglieder eine Prioritätenliste für die Haushaltsanträge 2018 des Stadtteils Altschweier auf. Ortsvorsteher Manfred Müller präsentierte seine Zusammenstellung, die von CDU, FW und SPD modifiziert und mit neuer Rangfolge versehen wurde. Die Beschlussfassung für die Anträge für den Haushalt 2018 erfolgte nach der Beratung einstimmig. Eröffnet werden die Altschweierer Haushaltswünsche mit der Zuweisung von Globalmitteln, ohne Festlegung einer Summe, gefolgt von Planungsmitteln für den Umbau der Reblandhalle mit Außenbereich. Seit der Schließung des Gasthauses "Yburg" habe Altschweier dringenden Raumbedarf für Vereine und Veranstaltungen, unterstrichen die Ratsmitglieder fraktionsübergreifend. Deshalb habe die Reblandhalle oberste Priorität. Danach folgt die Neugestaltung des Durst-Geländes mit finalen Planungsarbeiten und Beschlussfassung in Ort-schafts- und Gemeinderat. Erneut wird die Sanierung des historischen Almendgässchens beantragt, das bereits seit 2014 gesperrt ist. Seit mehr als einem Jahrzehnt, und nun wieder auf der Prioritätenliste für das Jahr 2018, steht die Sanierung der "Bühler Seite", die von der Weinkellerei Huber bis zur Gelben Mühle als historische Straße ausgewiesen ist, wie Ortsvorsteher Müller erklärte. Gewünscht wird die Sanierung der Hofanlage rund um das Rathausgebäude sowie die energetische Sanierung des Musikprobe-Gebäudes. Es handelt sich hier um das Zwischengebäude von Rathaus und Schulturnhalle, das bei der energetischen Sanierung dieser beiden Gebäude ausgespart wurde. Auch die kontinuierli-che Sanierung von Straßen und Wegen sowie die Feldwege-Unterhaltung stehen auf der Liste. Die Altschweierer Wunschliste für den nächsten städtischen Haushalt schließt mit dem Punkt "Konzeption und Realisierung des Biodiversitätsansatzes der Stadt Bühl", unter Mitwirkung des Ortschaftsrats. In toto wurde festgestellt, dass die Ergebnisse der Biodiversität in Altschweier, entlang der Bühlertalstraße sowie im Bereich Fahrbahnteiler beim Mattenmühl-Kreisel, nicht akzeptabel sind. Als "absolutes Ärgernis" bezeichneten Erwin Meier und Christel Dietmeier (beide CDU) sowie Thomas Baumann (FW) die total verunkrauteten Bereiche rund um die Ortseingangstafeln. Wer von Eisental kommend nach Altschweier einfährt, wird mit "Herzlich willkommen in Altschweier" begrüßt, gleichzeitig aber auch von giftigem Jakobskreuzkraut und meterhohen Brennnesseln. Dietmeier erinnerte daran, dass die Bereiche der Ortseingangstafeln über viele Jahre ehrenamtlich und kostenlos von Gärtnermeister und Ortsvorsteher i.R. Rudi Seibicke bepflanzt und gepflegt wurden. Seit Seibicke dieses Engagement eingestellt habe, herrsche auch hier akuter "Pflegenotstand". Ortsvorsteher Müller wurde gebeten, hier Abhilfe zu veranlassen. "Wir sollten auch nicht zuviel selbst machen", wandte Timo Gretz (SPD) ein, denn dies werde unweigerlich zur Selbstverständlichkeit. Da die Ortseingangstafeln aus Holz marode und abgefault sind, hat sich der Ortschaftsrat bereits mit der Planung und Gestaltung neuer Tafeln beschäftigt. Aus Kostengründen könne in diesem Jahr nur ein Exemplar beschafft werden, wurde informiert. Die Erneuerungsmaßnahme werde sich deshalb über einen längeren Zeitraum hinziehen. Nun ist es endgültig und vom Regierungspräsidium Karlsruhe auf zwei Seiten erläutert: Altschweier erhält an seinem westlichen Ortseingang keine Ortstafel, sondern bleibt als Bühler Stadtteil ein "grüner Weiler" mit verstreut liegenden Gehöften. Über diese Entscheidung informierte Ortsvorsteher Manfred Müller abschließend.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben