Maßgeschneidert auf Beruf vorbereiten Bühl (wv) - Als Belege, wie maßgeschneidert die zweijährigen Berufsfachschulen der Gewerbeschule aufs Berufsleben vorbereiten, führte Schulleiter Martin Schilli an: "Alle 38 zur Prüfung angetretenen Schüler haben sie bestanden. 33 von ihnen haben bereits einen Ausbildungsplatz, vier besuchen weiterführende Schulen und einer absolviert ein freiwilliges soziales Jahr." Auch die Abschlussfeier sprach fürs gute menschliche und pädagogische Klima der Schule. "Hat es dir in der zweijährigen Berufsfachschule (2BF) gefallen", waren die Absolventen in einer anonymen Evaluation gefragt worden und hatten dazu ihrer Schule die Note 1,9 (im Durchschnitt) gegeben. Schilli zitierte weiter aus der Erhebung: "Ausnahmslos alle 38 Absolventen würden einem Freund die 2BF weiterempfehlen." Mit vollwertiger mittlerer Reife und zusätzlicher Grundausbildung in Elektro- beziehungsweise Metalltechnik sei die 2BF kein leichter Weg. Zu bewältigen sei auch eine anspruchsvolle praktische Prüfung: "Bei dieser habt ihr unter Zeitdruck zielgerichtet gearbeitet", so Schilli. Prüfungen und Abschlussfeier hätten die Lehrer Jürgen Becker (Abteilungsleiter der 2BF), Benedikt Glatt und Jürgen Bell perfekt gemanagt, lobte Schilli. Mit Preisen wurden ausgezeichnet: Dennis Schneider aus Kappelrodeck, den Jahrgangsbesten der 2BF Metall, und Bianca Schön aus Baden-Baden, die Beste der 2BF Elektro. Diese beiden und Roman Zimmer aus Hügelsheim (2BFE) erhielten auch ein Lob für guten Gesamtnotenschnitt. Das "außerordentliche Engagement als Klassensprecher für die Klassengemeinschaft" wurde Franziska Fritz und Samuel Lorenz in einer Zeugnisbemerkung bescheinigt. Lukas Müller, Patrick Schenk, Luca Ummenhofer und Nicole Volz erhielten die SEM-Urkunde für ihren Einsatz fürs schulinterne Energie-Management. Ganz ernsthaft nahm Klassenlehrer Georg Gassner die Verschiedenheit der Charaktere seiner 2BFE und deren Zusammenwachsen zur Gemeinschaft in den Blick. Als witzigen roten Faden wählte er dafür aber den kölschen Ausspruch: "Jeder Jeck ist anders!" Philipp Jann meisterte mit der 2BFM sein Debüt als Klassenlehrer. Seine "jungen Wilden" im Blick, meinte er: "Wenn ihr mich auch manchmal zur Weißglut gebracht habt, so habe ich die Zeit mit euch doch genossen." Ein Höhepunkt sei die gemeinsame Fahrt von Elektro- und Metalltechnikern gewesen, eine abenteuerliche Paddeltour auf der Moldau, stellte Jann fest. Er blieb nicht der einzige, der die Klassenfahrt nach Tschechien begeistert lobte. Dabei hätten sich neue Freundschaften zwischen den Schülern gebildet, erinnerten Franziska Fritz und Samuel Lorenz, Klassensprecher der 2BFE, als sie auf "zwei wunderschöne Jahre" zurückblickten. "Die Fahrt hat uns zusammengeschweißt", bestätigten auch Garip Sefil und Vivian Schwung, für ihre 2BFM sprechend. Jeder Absolvent erhielt von den Elternvertreterinnen Nicole Schneider und Carmen Fischer ein "Glücksbohnen-Säckchen".

