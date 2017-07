Tradition, modern gedacht

Von Gerold Hammes Bühl - Nach dem Eigentümerwechsel im Hotel "Badischer Hof" ist die erste und zugleich wichtigste Personalentscheidung gefallen: Martin Foshag (53) wird das denkmalgeschützte Traditionshaus als Pächter übernehmen. Der Diplom-Informatiker hatte 1992 das Appenweierer IT-Unternehmen Leitwerk gegründet und die Gruppe zum 1. Juni verlassen. Er freut sich nun auf die "große Herausforderung" und sieht in vielerlei Hinsicht den "Badischen Hof" als ein Alleinstellungsmerkmal. Als Eröffnungstermin des Biergartens und der Bar schweben ihm und dem neuen und alleinigen Eigentümer Jürgen Grossmann der 1. September vor. Der Kehler Architekt und Projektentwickler Grossmann, der in Bühl geboren wurde und hier auch wieder wohnhaft ist, hat nach der notariellen Beurkundung inzwischen auch das finanzielle Geschäft abgewickelt. Die Motivation für diesen Kraftakt bezieht er aus seiner Verbundenheit und Liebe zu seiner Heimatstadt: "Für mich ist der ,Badische Hof' mit seiner 450-jährigen Geschichte gelebte Bühler Tradition", betont er im BT-Gespräch. Im Weichbild von Kirche und Rathaus gebe es in Bühl "kein weiteres Haus von diesem Glanz und dieser Bedeutung". Geradezu "unvorstellbar" seien für ihn Gedankenspiele, wonach das Haus "in falsche Hände" hätte geraten können. Als Negativbeispiel führt er das Schlosshotel Bühlerhöhe an. Er verspricht im "Badischen Hof" einen Mix aus Tradition und Moderne, Lässigkeit und Eleganz. Die Philosophie (Branding) des Gastronomie- und Beherbergungsbetriebs steht ganz unter dem Motto "Heimat". Ergo soll die "Heimatgastro Betriebs GmbH" gegründet werden. Als Geschäftsführer wird Martin Foshag fungieren. Für das Marketing wird Ulf Tietge, Journalist und Verleger aus Offenburg, zuständig sein. Grossmann spricht von "Heimat reloaded" und "Tradition, modern gedacht". Der Zeitplan ist eng getaktet. Ab 1. August beginnen die Umbaumaßnahmen. Der Eigentümer nimmt bewusst den Begriff "Sanierung" nicht in den Mund, weil eine solche nicht notwendig sei. Im Wesentlichen geht es um die Schließung des bisherigen Restaurantzugangs. Dieser erfolgt künftig über die Hotelhalle (Lounge). Vor allem aber dürstet es den Eigentümer und den Pächter nach einer zügigen Wiedereröffnung des "schönsten Biergarten Bühls" in direkter Nachbarschaft zur Bühlot und zum Sonnengässchen sowie der Hotelbar (ehemals "Nebenbühler") . Angestrebter Termin: 1. September, also rechtzeitig zum Abschluss-Wochenende der Großen Woche in Iffezheim, zum Zwetschgenfest (8. - 11. September) und zum Bauernmarkt (17. September). Beide lassen schon einmal einen Blick in die Getränkekarte zu. Und der lässt die Zunge schnalzen - mit einem eigenen, selbst gebrauten Craft Beer. Sonntags soll es einen Brunch geben, ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal in der Bühler Gastroszene. Ansonsten gelte: Ob Wurstsalat oder Fleischküchle, alles muss einem "hohen Qualitätsanspruch" genügen - fernab von Sterneküche und Schicki-micki-Gedöns. Kontaktaufnahmen mit und Bewerbungen von kompetenten Küchenchefs gibt es bereits, eine Vertragsunterzeichnung stehe kurz vor dem Abschluss. Die Inbetriebnahme des Restaurants ist nach aktuellem Zeitplan für Mitte Oktober vorgesehen, Ruhetage gibt es am Montag und Dienstag. Vorerst in Eigenregie des Eigentümers beziehungsweise über das Personal seiner Firmengruppe läuft die Vermarktung der 25 Zimmer. Ab 1. August sollen sie zunächst einmal nach dem Boarding-House-Prinzip belegt werden - ohne Frühstück also und bei Festbelegungen zwischen einem und sechs Monaten. Die Nachfrage vor allem von Seiten der Industrie und von Gewerbebetrieben nennt Grossmann "wahnsinnig hoch". Mittelfristig soll aber Martin Foshag auch das Hotelmanagement übernehmen: "Wir gehen Schritt für Schritt vor, und was wir machen, wollen wir überlegt, nachhaltig und richtig machen", sagt der umtriebige Impresario. Je anspruchsvoller die Aufgabe, desto größer ist der Reiz, den Grossmann verspürt. In seiner Ideen- und Immobilienpipeline befinden sich noch so manche herausfordernde Projekte. Zunächst aber wollen er und Foshag Bühl ein "neues Wohn- und Esszimmer" verschaffen. Zur Person

