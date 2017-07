Weinseligkeit schon in der Bibel geschätzt Bühl (bm) - Es war ein nicht alltäglicher Gottesdienst, mit dem die Eisentäler am Samstagabend in das zwischenzeitlich 15. Winzerfest starteten. So ist es Pfarrer Kurt Hoffmann gelungen, über 2000 Jahre alte biblische Texte ausfindig zu machen, die sich mit dem Wein und den Folgen des Weingenusses beschäftigten. Es waren Verse, die bei der Verkündigung zusammen mit Weinkönigin Stefanie II. bei den Gottesdienstbesuchern für heitere Mienen sorgten, sind sie doch ohne Einschränkungen auch in der heutigen Zeit noch aktuell. Bereits in jener Zeit wurde die Weinseligkeit geschätzt und vor den Folgen der Trunkenheit gewarnt. Der Gegenwart zugewandt, war es dann wieder der Wunsch des Seelsorgers nach einem erfolgreichen Festverlauf und guten Begegnungen. Hervorragende Arbeit hatten wieder die Mitglieder der Vereinsgemeinschaft und die Affentaler Winzer geleistet, um dem Festgelände das besondere Flair einer Open-Air-Veranstaltung zu verleihen. Dabei konnten die Besucher unter dem Slogan "Kunst am Trottenplatz" erstmals 80 kunstvoll gestaltete Rebenpfähle bewundern, die den Platz zierten. Mit an Bord waren neben Cornelia Veit für die Kunstausstellung auch Stefan Meier von den Affentaler Winzern, Jürgen Lauten für den Heimatverein, Bodo Deger für die Affentaler Musikanten, Herbert Bauer für den Sportclub, Willi Ernst für den Schützenverein, Oliver Meier für die Schartenberghexen und Tim Weberling für die Feuerwehr. Nach einem flotten Start zur Festeröffnung mit dem Andulka-Marsch, den die Trachtenkapelle Moos unter der Leitung von Paul Hoffmann zur Einstimmung zum Besten gab, würdigte Ortsvorsteher Jürgen Lauten das Engagement der Affentaler Winzer und der Vereinsvertreter, ohne deren Einsatz solch ein Fest nicht zu bewältigen wäre. Schon etwas Abschiedsstimmung herrschte dann bei Stefanie II., deren Regentschaft nach zweijährigem Einsatz für die heimischen Weine gestern zu Ende ging. Ihrem zu Beginn der Amtszeit kredenzten Festwein, eine Traminer Spätlese aus der Selektion Leo Klär, blieb sie auch bis zum Ende der Amtszeit treu - und das solch sich auch in Zukunft nicht ändern. Und vorausschauend wünschte sie schon einmal eine gute Lese für dieses Jahr. Ganz nach dem Geschmack der Festbesucher war auch das Unterhaltungsprogramm. Ob Marsch, Polka oder ein Ausflug in die Welt der Operette - Paul Hoffman ließ mit den Musikerinnen und Musikern der Trachtenkapelle Moos keine Wünsche offen. Und mit Petra Tuschla-Hoffmann hatten sie eine Musikantin in ihren Reihen, die mit viel Humor durch das Programm führte. Am späten Abend gehörte die Bühne der Pop-Soul-Band "Ultimo", die dann Garant für eine lange, unterhaltsame Nacht war.

