Schlagfertiger Trinkexperte Bühl (jure) - Gewöhnlich hauen einem Chemiker trockene Formeln um die Ohren und reihen Biologen imposante Fachausdrücke aneinander, um die Komplexität biochemischer Zusammenhänge zu erläutern. Da schaltet so mancher auf Durchzug. Dass es auch ganz anders geht, bewies Philipp Weber. Mit gnadenlosem Humor betrieb der Kabarettist und examinierte Biologe sowie Chemiker "Volksaufklärung". Oder anders ausgedrückt: Bierernste Faktenvermittlung, die das Zwerchfell strapazierte und gleichzeitig zum Nachdenken anregte. Ausgerechnet der Mann, der von Onkel Rudi die besten Trinkerweisheiten und den billigsten Wein geerbt hat, war von der Affentaler Winzergenossenschaft zu ihrer Weinprobe unter freiem Himmel im Rahmen des Winzerfests in Eisental eingeladen worden. Während Kellermeister Leo Klär die beerigen, süßlichen oder würzigen Aromen der Weine beschrieb und den nachhaltigen Abgang präzisierte, fabulierte Weber als nach eigenen Angaben "radikalster Verbraucherschützer" über das Trinkverhalten der Deutschen. Dank ihm wissen wir nun, dass sich das Bier eines Discounters maximal zum Entwurmen des Hundes eignet, man Red Bull getrost auch als Ochsenschwanzsuppe verkaufen könnte und im Shampoo Kiwi-Mango mehr Obst enthalten sein dürfte als im Fruchtsaftgetränk. Wortwitz und Improvisationstalent Red Bull, so Weber, "schmeckt doch wie der Morgenurin eines zuckerkranken Gummibärchens". Mit "Alcopops kann ja jeder saufen" spielte er auf die Überzuckerung der Drinks an und schob zur Begründung hinterher: "Aber exen Sie mal fünf Liter Odenwälder Apfelmost". Eins muss man dem "Trinkexperten" lassen: Er hat Geschmack und eroberte sich schon mit den ersten Sätzen die Herzen der Besucher. "Wissen Sie, dass 90 Prozent des Trollingers von den Schwaben selbst getrunken wird?". Da bleibe ihm doch nur "Herzlichst danke zu sagen im Namen aller Weintrinker". Und noch was freute den schlagfertigen Franken: Der Titel von WG-Geschäftsführer Dr. Ralf Schäfer: "En Doktor im Trinke, leck mich am Buckel". Aber richtig trinken will gelernt sein, noch dazu hat alles seine Schattenseiten, ließ Weber weder ökologische, noch gesundheitliche Folgen aus und klärte über Drogen auf. Trotz manchmal erhobenem Zeigefinger - Weber verpackte seine Botschaften unter dem Motto "Warten auf Merlot" extrem geschickt, so dass zum Atemholen weder für ihn noch fürs Publikum Zeit blieb. "Genial, wahnsinnig", waren die Attribute, mit denen die Zuhörer den vielfach preisgekrönten Kabarettisten beschrieben, der auf unnachahmliche Weise Wissen, Charme und Wortwitz miteinander kombinierte und ganz nebenbei noch durch Improvisationstalent bestach. Wer sich wie Johanna zum Teetrinken bekannte, wurde genauso in die Show miteinbezogen wie Weinkönigin Stefanie II. und Toiletten aufsuchende Besucher. Wer Zwiebelsud gegen Erkältung trinkt, für den wird die laufende Nase zum untergeordneten Problem. Wer Tee mag, begeistert sich wohl statt für die Filigranität des Weins eher für Assoziationen wie Strumpfhose und nasses Hundefell. Und wer meint, Bionade guten Gewissens trinken zu können, "weil ja Biozucker aus kontrolliertem Anbau drin ist und man maximal Ökodiabetes bekommt, sollte wissen, "es ist genauso tödlich, höchstens dann leichter abbaubar". Für die Affentaler Winzer gab es noch einen Marketing-Tipp: Wenn sie ihren Wein "Fifty shades of Grauburgunder" nennen "und die Weinkönigin dann auch noch mitmacht, dann habt ihr Absatz". So oder so - die Besucher waren von Kabarett und Weinen begeistert. Vorstandsvorsitzender Stefan Meier und Geschäftsführer Ralf Schäfer freuten sich ebenso wie Ortsvorsteher Jürgen Lauten und Weinkönigin Stefanie II. über den gelungenen Abend in Kooperation mit Rüdiger Schmitt vom Schüttekeller. Nach der Weinprobe mit zehn Weinen der Jahrgänge 2015 und 2016 mag sich mancher an Philipp Webers statistische Auswertung erinnert haben: "Statistisch betrachtet ist es gesünder, betrunken heimzufahren als heimzujoggen". Schließlich sterben mehr Menschen beim Sport als durch Alkoholunfälle.

