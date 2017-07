Lautstarker Beifall für "coole und diskussionsfreudige" Absolventen Bühl (up) - Mit einer bewegenden Abschlussfeier haben Lehrer der Carl-Netter-Realschule insgesamt 111 Absolventen verabschiedet. Zahlreiche Verwandte und Freunde waren ins Bürgerhaus Neuer Markt gekommen, um dabei zu sein, als den Teenagern ihre Mittlere-Reife-Abschlusszeugnisse überreicht wurden. Schulleiter Steffen Faller war sichtlich stolz, dass die vier Abschlussklassen einen Gesamtdurchschnitt von 2,2 erreicht hatten. 37 Schüler können einen Durchschnitt mit einer Eins vor dem Komma vorweisen - sie erhielten Preise für ihre überdurchschnittlichen Leistungen, 24 weitere bekamen ein Lob ausgesprochen. Sie seien "außergewöhnlich, besonders, cool und diskussionsfreudig" bescheinigten die Klassenlehrer York Tausend, Evelyn Mielke, Robert Platz und Daniel Hey ihren ehemaligen Schützlingen und verabschiedeten sich von ihnen, indem sie die Anwesenden im Saal zum Klatschen aufforderten, und zwar so, wie dies die Fans der isländischen Fußball-Nationalmannschaft bei der letzten Europameisterschaft gezeigt haben. Am Ende hielt es im Saal niemanden mehr auf seinem Stuhl und jeder versuchte immer schneller zu werden, bis schließlich alles in einen lautstarken Beifall mündete. Die so gewürdigten ehemaligen Schüler wiederum bedankten sich für eine tolle Schulzeit bei ihren "Reiseführern". Die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Greiter gab den Jugendlichen mit auf den Weg: "Nach der Schule ist mitten im Leben" und Eigenverantwortung müsse man wollen. Die Schülersprecherinnen Marissa Binz und Schirin Mehdizadeh erklärten von der Bühne aus, sie seien heilfroh, hier oben zu stehen und den Abschluss geschafft zu haben. "An alle Lehrer Dankeschön, dass sie uns soweit gebracht haben", fuhr Binz fort und sagte: "Wer weiß, vielleicht ist ja ein Ronaldo unter uns, auf jeden Fall lasst uns unsere Eltern stolz machen", forderte sie ihre Weggefährten auf. Bürgermeister Wolfgang Jokerst rief den Absolventen zu: "Ihr dürft stolz auf euch sein", und betonte in seiner Rede: "Jeder von euch wird gebraucht, eure klugen Köpfe, eure mutigen Herzen und eure Unbekümmertheit". Jokerst überreichte den Carl-Netter-Preis und den Preis der Stadt Bühl an den besten Schüler. Er ging an Felix Fischer aus Lauf, der einen Notendurchschnitt von 1,0 erreichte. Anuschka Seifried überreichte den Preis des Fördervereins der Carl-Netter-Realschule, der für besonderes soziales Engagement vergeben wird. Ihn erhielten Schirin Mehdizadeh, Manuel Kleiner sowie die Zwillinge Christine und Jasmin Vollmer. Mit einer von Musik untermalten Bildershow von Klassenfahrten nach Berlin, London und München unterhielten die Schüler ihre Gäste anschließend glänzend. Die Schulband sowie die Big Band der Realschule sorgten unter der Leitung von Musiklehrer Markus Westermann mit ebenso stimmungsvoll wie gekonnt vorgetragenen Stücken wie "Seven Nation Army" (Ben L'Oncle Soul), "Smooth Operator" (Sade) oder "Maria Maria" (Santana) für eine beeindruckende musikalische Umrahmung des Abends.

