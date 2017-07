Ganz großes Kino für Augen und Ohren am Adam-See

Schon das Ambiente ließ diese Sommernacht zu etwas ganz Besonderem werden: Die Romantik des plätschernden Sees in der blauen Stunde, die in ihn hinein gebaute Bühne, flankierende Springbrunnen und die einfallsreichen Kulissen. Das Publikum ließ sich im Grünen auf Bänken nieder, die wie ein Amphitheater die Bühne umkränzten. Die Atmosphäre unterstrichen auch einige "antike" Kinoklappsessel in der ersten Reihe und die Popcornverkäufer, die mit Bauchläden durchs Publikum zogen.

Die Dorfmusikanten hatten unglaublich viel Kreativität und Arbeit in die Vorbereitung ihres Events investiert. Dieses steht und fällt mit gutem Wetter, denn selbst die Bühne ist nicht überdacht. Vorsitzender Christian Seiler (I.) richtete ausdrücklich an Petrus einen Dank für den regenfreien Abend. In intensiven Proben hatte der Dirigent seine Musikerinnen und Musiker ermutigt, angesichts der anspruchsvollen Kompositionen an sich weiter zu arbeiten.

Die "Eurovisionshymne" stimmte markant auf TV- und Filmmelodien ein. Mit opulentem Klang, nuancenreicher Dynamik und federndem Rhythmus bezauberte das Orchester im "Zauberer von Oz". Ergreifende Emotionen legte Sophia Kraft in "Gabriella's Song", den sie mit strahlender Stimme auf Schwedisch sang. Im Marsch aus "The Police Academy" agierten die Oberbrucher ganz und gar nicht "dümmer als die Polizei erlaubt", sondern musizierten pfiffig mit klarem Klang. Hits bekannter Serien vereinte das Medley "TV-Kult-Abend": Musikalisch ließ ihm das Orchester hohen Erkennungswert angedeihen; lustige Spielszenen - von "Schwarzwaldklinik" bis "Traumschiff" - steigerten diesen noch. Knackig servierten die Dorfmusikanten den Marsch "Kaiserin Sissi".

Geheimnisvolle Klangmischungen, expressive Dynamik und prickelnde Soli bezauberten in der Filmmusik aus "Batman". Auf der Bühne agierte das Orchester als A-Team musikalisch prägnant, und daneben "fuhr" das von Martin Lorenz mit 3D-Wirkung gemalte A-Team-Auto ins Scheinwerferlicht. Mowgli, das Menschenjunge, schlug am Strand Purzelbäume. Dann absolvierte es mit als Panther, Tiger, Bär und Affe kostümierten Musikanten eine Parade, während die Big-Band-Besetzung der Dorfmusikanten exzellent den Dschungelbuch-Song "Probier's mal mit Gemütlichkeit" interpretierte.

"Aladdin" Christian Seiler (II.) und "Jasmin" Ariane Seiler begeisterten, orientalisch kostümiert, mit dem märchenhaften Gesangsduett aus Film und Musical "Aladdin". Begleitet von Filmsequenzen auf der Großleinwand ließen die Dorfmusikanten "Die Simpsons" musikalisch fetzig lebendig werden. Aus dem "König der Löwen" sang Sarah Seiler "Can you feel the love tonight" mit wunderbarem Timbre und viel Gefühl, was für echte Gänsehaut-Momente sorgte.

Das Volk forderte Zugaben: Alexander Wurz und die Oberbrucher Dorfmusikanten erfüllten den Wunsch mit "Vielen Dank für die Blumen", das Fabian Seiler gewinnend sang. Ein finales Feuerwerk zeichnete funkelnde Sterne an den bewölkten Nachthimmel.

Schlussendlich kommentierte Vorsitzender Christian Seiler (I.) die Güte der Conférence mit dem Urteil: "The Oscar goes zu Frank Stemmle." Dieser hatte den Abend lebhaft, geist- und inhaltsreich moderiert, wurde vom Publikum mit Sonderbeifall bedacht. Den erntete auch Gerhard Seiler, der Orchester, Sänger und Sprecher per Mikrofon und Lautsprecher astrein zu Ohren gebracht hatte.

Die Beiträge vieler weiterer "Mitarbeiter", die zum Gelingen der Sommernacht am See beigetragen hatten, würdigte der Vorsitzende in einer musikalisch live untermalten Laudatio, unter anderem die Leistungen von Bühnenmeister Wilfried Seiler und den Lichtmeistern Matthias Seiler und Kathrin Ernst.