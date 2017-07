Neusatzerin wirbt für Affentaler Weine



"Eine Königin muss eine positive Ausstrahlung und ein natürliches Auftreten besitzen, informiert sein über die Weinkultur und aus einer Winzerfamilie unserer Weinbaugemeinden kommen", klärte Schäfer das gespannte Volk über die Kriterien auf.

Dass die 20-Jährige alle Attribute vereint, wurde schon beim feierlichen Einzug zu festlicher Fanfarenmusik deutlich: Strahlend in die Menge winkend, ließ sie sich von Stefanie II. und der Zwetschgenkönigin Romy I. über den Festplatz zur Bühne führen. Dass sie das verantwortungsvolle Amt mit viel ehrlichem Charme und Sympathie ausfüllen wird, war bei der Antrittsrede spürbar. Im Nu eroberte die junge Neusatzerin die Herzen der Winzer und Besucher. Schon als Kind sei es ihr Traum gewesen, einmal Weinkönigin zu sein, erzählt sie, und wie wohl sie sich in dem von ihr ausgewählten Kleid nun fühlt und wie sehr es sie freut, auf diese Weise ihre Familie stolz zu machen. Schließlich waren schon die Großeltern nebenberuflich Winzer: "Unsere Rebstöcke sind nur wenige Meter von der Haustüre entfernt".

Zuhause genießt Nicole Kist, die derzeit ein freiwilliges soziales Jahr beim DRK-Rettungsdienst absolviert, den Spaziergang durch die Reben mit Blick auf die Vogesen: "Ich freue mich, unsere einzigartige Region und die Winzerfamilien zu repräsentieren und will vor allem auch Gleichaltrige für unsere köstlichen Tropfen begeistern."

Sichtlich überwältigt und gerührt nahm sie die vielen Vorschusslorbeeren der Redner sowie den Applaus der Besucher entgegen. Die Zeremonie der Krönung übernahm die Ortenauer Weinprinzessin Hanna, nachdem sie zuvor Stefanie II. "entkrönt" hatte.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr, Ortsvorsteher Jürgen Lauten wie auch Ralf Schäfer wünschten der neuen Hoheit eine "schöne, unvergessliche Zeit" und freuten sich, mit ihr eine würdige Repräsentantin für Eisental, für Bühl und die Region gefunden zu haben.

Der erste Teil der feierlichen Zeremonie war der scheidenden Weinkönigin Stefanie II. gewidmet, der Schäfer große Souveränität und Verantwortungsbewusstsein bescheinigte. Sie habe in fantastischer Weise ein Kapitel in der Geschichte der Weinhoheiten fortgeschrieben und sei ihrer Aufgabe "mehr als gerecht" geworden. Zur Erinnerung und als Dank überreichte er ihr ein Fotoalbum mit den vielen Terminen und Auftritten der vergangenen beiden Jahre.

So manche werde sie nie vergessen, erzählt Stefanie II. von der Grünen Woche in Berlin, vom Zusammentreffen mit dem Ministerpräsidenten oder von den Begegnungen mit andere Königinnen; nicht zu vergessen die Mitwirkung am Zwetschgenfest. "Es war Ehre und Freude zugleich, die Weinkultur und das Winzertum zu repräsentieren. Sie dankte insbesondere den Winzern für ihren unermüdlichen Fleiß. "Unsere Weine müssen sich nicht verstecken", stellte sie fest.

"Du hast Wein und Heimat als strahlende Repräsentantin bekanntgemacht und Eisental vortrefflich vertreten", dankte Ortsvorsteher Jürgen Lauten.

OB Schnurr sprach von einer würdevollen Amtsausübung, und Zwetschgenkönigin Romy erinnerte an die besonderen zwei gemeinsamen Jahre. Sie und weitere Hoheiten aus Baden und der Pfalz begleiteten den Höhepunkt des Winzerfestes am Sonntagabend.

Für den musikalischen Rahmen des feierlichen Akts sorgte der Chor TonArt unter der Leitung von Tim Huber.