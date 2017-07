Neuer Kapitän an Bord des Restaurantschiffs

Das Restaurantschiff, das bislang schlicht unter dem Namen "Das Boot" firmierte und nun in "Kombüse" umgetauft wurde, liegt seit 1994 in Greffern vor Anker und ist das Vereinsheim des Motor-Yacht-Clubs. Aber auch viele externe Gäste, seien es Bewohner der Region oder Ausflügler am Rhein, schätzen das ungewöhnliche Ambiente.

Der bisherige Pächter Michael Lampe ist von Bord gegangen, um im ehemaligen Gasthaus Hemingways in der Rheinstraße in Baden-Baden das "Brauhaus West" zu eröffnen (wir berichteten). Andreas Lorenz, Vorsitzender des Motor-Yacht-Clubs, ist froh, dass der Verein fast übergangslos einen neuen Pächter an Land ziehen konnte. "Das freut uns natürlich sehr", sagt er.

Durch das "Carlos" sei Schröck vielen Vereinsmitgliedern bekannt, deshalb sei sich der Club schon im Vorfeld sicher gewesen, einen geeigneten Kandidaten gewonnen zu haben. Und die Erwartungen scheinen sich erfüllt zu haben: "Wir sind sehr zufrieden", zieht Lorenz eine erste Bilanz. Auch Schröck zieht nach den ersten Wochen ein positives Fazit: "Das passt." Er hat die Karte nach eigener Aussage aufgrund der beengten Verhältnisse gestrafft und bietet nun saisonale deutsche Küche.

Andreas Lorenz lobt das Angebot: "Damit können sich die Besucher sehr gut identifizieren."