Amtsinhaber Greilach legt schon mal vor Lichtenau (sie) - Der Amtsinhaber hat einen Schnellstart hingelegt. Christian Greilach (CDU) warf am Samstagmorgen, wenige Stunden nach dem Start der Bewerbungsfrist, seine Unterlagen für eine erneute Kandidatur als Bürgermeister von Lichtenau in den Rathausbriefkasten ein. Bis gestern Nachmittag blieb es die einzige Bewerbung. Damit steht fest: Auch wenn noch weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen, wird Greilach bei der Abstimmung am Sonntag, 8. Oktober, ganz oben auf dem Wahlzettel stehen. (sie) - Der Amtsinhaber hat einen Schnellstart hingelegt. Christian Greilach (CDU) warf am Samstagmorgen, wenige Stunden nach dem Start der Bewerbungsfrist, seine Unterlagen für eine erneute Kandidatur als Bürgermeister von Lichtenau in den Rathausbriefkasten ein. Bis gestern Nachmittag blieb es die einzige Bewerbung. Damit steht fest: Auch wenn noch weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen, wird Greilach bei der Abstimmung am Sonntag, 8. Oktober, ganz oben auf dem Wahlzettel stehen. Der 36-Jährige ist seit 2010 im Amt. Damals wählten ihn die Lichtenauer im ersten Urnengang mit 64 Prozent zum Rathauschef - und das bei vier Gegenkandidaten inklusive Amtsinhaber Rolf Karrais. Dass er sich erneut bewerben will, hatte Greilach in einem Interview mit dem BT bereits im Oktober vergangenen Jahres angekündigt, beim Neujahrsempfang im Januar wiederholte er diese Aussage vor den Besuchern in der Stadthalle. Bewerbungsschluss für die Wahl ist am 11. September. Sollte im ersten Durchgang am 8. Oktober keine Entscheidung fallen, findet ein zweiter am 22. Oktober statt.

