Viel Applaus und jede Menge Stolz

"135 Jahre - und immer wieder Neues", verkündete Nöltner zu Beginn des Konzertereignisses und richtete damit den Blick auf die erst vor wenigen Monaten gegründeten Kinderformation "Chorwurm". Unter der Leitung von Melanie Schaan hatten sich die neun Nachwuchsinterpreten für ihre Premiere viel vorgenommen. Bereits vorhandenes, gesangliches Potenzial, zeigte das Ensemble bei "Laudatio si" und dem amerikanischen Spiritual "He's got the whole world". Erst nach dem Schlussakkord wich die Anspannung bei den engagiert und leidenschaftlich agierenden Newcomern, der tosende Applaus zauberte dann jede Menge Stolz in deren strahlende Gesichter.

Einen fulminanten Auftakt ihres Konzertbeitrags legte der gemischte Chor unter der Leitung von Xenia Petersen-Blahuschek mit dem "Lied an die Freude" hin. Gleichmäßig besetzt in allen Stimmgruppen und mit einer sichtlichen Begeisterung für den Chorgesang entfalteten die 33 Sängerinnen und Sänger ihr gesamtes Tonvolumen bei diesem Standartwerk für Chormusik. Nach Matthias Kiemles "Aus der Tiefe" erklang das Marienlied "Wenn ich ein Glöcklein wär". Bei dieser Komposition waren die Akteure wegen der teils gegenläufigen Melodielinien musikalisch schon etwas mehr als bei den Eingangsstücken gefordert. Die Ansprüche der Literatur wuchsen mit jedem Stück.

Ein beeindruckendes Gastspiel zeigte der 25 Akteure starke Männergesangverein Sängerbund Sulzbach. Dirigent Edwin Knaus vermochte bei den interpretierten Stücken gezielt die Stärken aus seinen beiden Ensembles herauszukitzeln. Das wurde bereits bei den beiden vom elfköpfigen Projektchor "A Capella" interpretierten Kompositionen "Wie kann es sein" und dem Hit der Münchner Freiheit "Solange man Träume noch leben kann" deutlich.

Der traditionelle Männerchor mit seinen 24 Stimmen überzeugte. Einen Hauch Fußballstadionatmosphäre zauberten die Sänger aus dem Murgtal bei "You'll never walk alone" in die Stollhofener Barockkirche, bevor die Popballade "Halleluja" und ein professioneller Solopart von Michael Ibach stimmungsvoller Schlusspunkt des Gastchores waren.

Das Ensemble "Chormunity" als Nachfolgechor der vereinseigenen Gruppe "Liederfreundchen" hatte ausschließlich zeitgenössische Literatur im Programm. Eine musikalische Reise in die 60er Jahre gab's beispielsweise mit "Sweet Caroline", bevor die heilige Chorkomposition "The Lord bless you and keep you" das wohl anspruchsvollste Stück des von Xenia Petersen-Blahuschek geleiteten Ensembles war. Zum Konzertfinale interpretierte "Chormunity" Helmut Josts "Come into his presence."