Grasbüschel statt blühende Landschaften



Von Gerold Hammes Bühl - Biodiversität (Vielfalt der Ökosysteme) klingt gut, nur funktioniert sie (noch) nicht überall. Ein für die Stadt Bühl viel Ärger produzierendes Beispiel: die Bühlertalstraße (K3764) zwischen dem Bosch-Dienst Schmidt und dem südlichen Ortseingang von Altschweier. Immerhin gab es vergangene Woche auf dem Grünstreifen einen ersten Schnitt. Seither "blühen" dort gelb-bräunliche Grasbüschel. Was die Anwohner des Baugebiets "Bierkeller", aber nicht nur sie, sondern auch die Mitglieder des Ortschaftsrats zusätzlich nervt, sind die dort aufgestellten Warnbaken - und das seit mittlerweile über einem Jahr. Mehrfach rügte das Gremium den unhaltbaren Zustand, der alles andere als eine einladende Visitenkarte der ELR-Gemeinde (Entwicklungsprogramm Ländler Raum) am Fuße des Sternenberg darstellt. Das moniert auch Ortsvorsteher Manfred Müller: "Die Lösung mit einer Blumenwiese funktioniert nicht. Was wir jetzt haben, ist Wildwuchs." Dabei hätte gar keine Notwendigkeit bestanden, das Grünkonzept im öffentlichen Raum zu ändern und auf Biodiversität umzustellen. Vor zwei Jahren säumten Sträucher und Rosenhecken den Grünstreifen zwischen Radweg und Fahrbahn. Diese wurden jedoch herausgerissen und der Boden mit Schorfel und Brechsand befestigt. Vorausgegangen war der Unfall eines Radfahrers, der zwischen Radweg und Grünstreifen aus Unachtsamkeit zu Fall gekommen war. Für Müller kein Grund, um ein bewährtes und optisch ansprechendes Konzept komplett über den Haufen zu werfen: "Der Radweg ist nicht zu schmal, man muss nur entsprechend vorsichtig fahren!" Was Müller zudem nervt: Die Stadtverwaltung hatte für dieses Frühjahr eine Überarbeitung des Konzepts versprochen. Er hätte eine "zügige Umsetzung" erwartet, um dem Ortseingang wieder eine ansprechende und einem Weinort würdige Optik zu geben. Passiert sei indes nichts, was einer Verbesserung der Situation dienlich gewesen wäre. Kuriosum am Rande, bei dem Müller schon wieder schmunzeln kann: Ein paar Blümchen in diesem Frühjahr gab es auf dem Grünstreifen dann doch noch. Das aber bekam auch eine Frau mit, die diese dann pflückte und mit nach Hause nahm. Für den früheren Ortsvorsteher von Altschweier und Gärtnermeister Rudi Seibicke steht fest: "Biodiversität an dieser Stelle ist ein Unding!" Früher hätten dort Rosen, Ziergehölze und Kleinsträucher geblüht. Und heute: Fast nur Unkraut und Grasbüschel, wohin man schaue. Seibicke, viele Jahre auch Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Altschweier (heute Altschwierer Heimatfreunde), der selbst große Verdienste um die ehrenamtliche Landschaftspflege hat, spricht von einer "Schande" und einer "Blamage". Mehrmals, hat er beobachtet, sei "mit einem Riesenaufwand" der Boden auf dem Grünsteifen ausgetauscht worden. Mit dem Ergebnis: "Das Unkraut hat sich letztlich durchgesetzt." Möglicherweise, vermutet er, habe man auch am Saatgut gespart. Wolfgang Eller, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung/Bauen/Immobilien, erklärt im BT-Gespräch: "Es fehlt an personellen Ressourcen, um die Grünflächensituation in dem Maße abzuwickeln, wie wir uns das wünschen." Er gibt auch zu bedenken, dass die Umstellung auf Biodiversität mehrere Jahre in Anspruch nehme. Die Stadt bringt zurzeit das Grünflächenkataster mit Unterstützung einer externen Beraterin auf den aktuellen Stand. Auch die zeitnahe Entfernung der alles andere als ortsbildverschönernden Warnbaken kann er zeitnah nicht zusagen, da der Radweg nach heutigen rechtlichen Grundlagen in seiner Breite nicht den Vorgaben entspreche. Die Baken seien ein "notwendiger Beitrag zur Verkehrssicherungspflicht". Hintergrund: Der Bordstein zwischen der Kreisstraße und dem Grünstreifen ist an acht Stellen unterbrochen, um in Schächten das Regenwasser der Straße und des Radwegs abzuleiten. Allerdings ist der Radweg vom Grünstreifen zusätzlich durch einen schmalen Randstein abgegrenzt, so dass die Gefahr für Radfahrer eher theoretischer Natur ist, aber dennoch abgesichert werden müsse. Und eben jene acht Warnbaken machen auf diese Regeneinlaufstellen aufmerksam, damit Radfahrer frühzeitig gewarnt werden. Privatrechtliche Risiken, macht Eller klar, wolle im Bauamt niemand in Kauf nehmen: "Diese Zeiten sind vorbei." Er erinnert an den Sturz einer Frau, die vor Jahren über den Absatz eines Baumrings in der Schwanenstraße gestürzt war und daraufhin die Stadt verklagte. Ohne Erfolg. Auch ein Badeunfall 2014 an einem Baggersee im Offenburger Stadtteil Waltersweier hat die Behörden-Szene aufgeschreckt. Ein 13-jähriger Bub war nach einem Uferabbruch ertrunken. Der zuständige Mitarbeiter der Stadt Offenburg erhielt einen Strafbefehl und hat dagegen Widerspruch eingelegt, gegen den aber auch nach drei Jahren seit dem traurigen Vorfall immer noch nicht entschieden ist. Diese Ereignisse wirken auch im Bühler Rathaus immer noch nach. Und doch: Wolfgang Eller sichert zu, eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung anzustreben, damit die Warnbaken (vielleicht noch in diesem Jahr) verschwinden und die Stimmung in der Sternenberggemeinde wieder aufblüht.

