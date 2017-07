Redakteurinnen kehren mit zwei Preisen heim Von Alicia Frank Bühl - Die Fahrt hat sich gelohnt: Der "Windecker Bote", (WIBO), die Schülerzeitung des Bühler Windeck-Gymnasiums, hat bei einem Wettbewerb des Presseclubs Karlsruhe gleich zwei Preise gewonnen. Zehn Redakteurinnen hatten sich für die Verleihung gemeinsam mit Lehrerin Michaela Bertele auf den Weg in die Fächerstadt gemacht. Ziel des Wettbewerbs, der zum zweiten Mal ausgeschriebenen war, ist die Förderung des journalistischen Nachwuchses. Insgesamt sechs Schulen aus dem Großraum Karlsruhe nahmen teil. Es gab in den Kategorien "Bester Text", "Beste Schülerzeitung" und "Bestes Video" je einen Hauptpreis und mehrere Sonderpreise zu gewinnen. Die fünfköpfige Jury aus Mitgliedern des Presseclubs bewertete neben dem Inhalt auch das Layout und den Gesamteindruck in der Kategorie "Beste Schülerzeitung". Der WIBO gewann einen Sonderpreis in Form eines gefüllten Sparschweins. "Eine unglaublich fleißige Truppe", beschrieb Matthias Kuld, Vorsitzender des Presseclubs, die Schülerzeitungs-AG des Windeck-Gymnasiums, die mit knapp 90 Seiten in diesem Jahr eine umfangreiche Ausgabe erarbeitet hatte. Er lobte besonders deren Vielfältigkeit: "Genauso bunt, wie ihr hier steht, so vielfältig ist eure Schülerzeitung." Felice Huck überzeugte die Jury mit ihrem Artikel im WIBO über Kera Rachel Cook, eine ehemalige Teilnehmerin der Sendung "Germany's next Topmodel". Die junge Frau litt früher selbst an Essstörungen und erzählte bei einem Vortrag den Schülern des Windeck-Gymnasiums ihre Lebensgeschichte und sensibilisierte die für die Gefahren des vermeintlichen Traumjobs Model. Sie kämpfte lange Zeit mit den geltenden, aber unerreichbaren Schönheitsidealen, besonders mit dem Schlankheitswahn. "Dies ist gerade für viele Schülerinnen ein wichtiges Thema", betonte Kuld. Felice Huck habe ihren Artikel "mit großer Empathie geschrieben, aber gleichzeitig nüchtern, damit sich die Leser ein eigenes Bild machen können". Dafür überreichte der Vorsitzende des Presseclubs der jungen Redakteurin ein Tablet als Sonderpreis in der Kategorie "Bester Text". Die Autorin war begeistert: "Schon die Nominierung im Vorfeld war eine große Überraschung für mich. Und dass ich dann auch noch ein Tablet gewonnen habe, hat mich sehr gefreut." Lehrerin Michaela Bertele zeigte sich stolz auf ihr junges Redaktionsteam und sah die Preisverleihung als "Chance, über den Tellerrand hinauszuschauen und Ideen sowie Verbesserungsvorschläge, vor allem für das Layout des WIBO zu sammeln". Abschließend bekräftigte Kuld den Appell für einen glaubwürdigen, verlässlichen Journalismus. "Wir möchten Euch davon überzeugen, dass guter Journalismus eine gute Sache ist." Er legte dem schreibenden Nachwuchs ans Herz, das Augenmerk auf die Qualität der heutzutage fast unbegrenzt verfügbaren Informationen zu richten. "Kümmert euch um die Nachrichten, nicht um die Fake-News und überprüft die gewonnenen Fakten mehrmals." Kuld betonte darüber hinaus: "Schülerzeitungen sind ein Einstieg in den Qualitätsjournalismus." Alle Teilnehmer sind Anfang kommenden Jahres zu einer Schreibwerkstatt mit professionellen Journalisten eingeladen und haben dort die Chance, ihre Fertigkeiten auszubauen.

