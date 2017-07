Kein Arbeitsplatz für Menschen mit Hang zur Klaustrophobie Bühl (sie) - Sie sind dort unten zwar geschützt vor der Hitze, aber es gibt trotzdem sehr viel angenehmere Arbeitsplätze: Derzeit führen Mitarbeiter einer Spezialfirma entlang der Rheintalstraße (B3) zwischen LuK- und Boschkreuzung Sanierungsarbeiten im Netz des Abwasserzweckverbands Bühl und Umgebung durch. Dafür müssen sie fünf Meter hinunter in die Tiefe steigen - um dann in einer Röhre von nur einem Meter Durchmesser zu landen. Die Arbeiten betreffen den sogenannten Verbandssammler. Auf ihrem Weg in die Kläranlage werden darin die Abwässer aus Ottersweier, Lauf, Bühlertal und eines Teils von Bühl gesammelt. Im Abschnitt "Bühl Mitte" wird das Bauwerk nun auf einer Länge von rund 1000 Metern saniert, zusätzlich müssen 19 Verbindungsstrecken und 17 Schächte überprüft und je nach Bedarf ausgetauscht werden. Um die komplexe Aufgabe unter sehr schwierigen Bedingungen haben sich mögliche Firmen nicht gerade gerissen. Zweimal schrieb der Zweckverband den Auftrag vergeblich aus. Nach einer Vor-Ort-Begehung ging der Auftrag schließlich im sogenannten freihändigen Verfahren an zwei Spezialfirmen aus Ulm und aus Genthin in Sachsen-Anhalt zum Gesamtpreis von rund 241000 Euro. Deren Mitarbeiter sind nun noch voraussichtlich bis Ende dieser Woche mit den Arbeiten im Untergrund beschäftigt. Diese sind aber auch oberirdisch deutlich sichtbar. Der Radweg entlang der Westseite der Rheintalstraße ist teilweise gesperrt. Dort haben die Unternehmen eine Art Umleitung für das Abwasser errichtet. Dieses wird nun durch ein dickes schwarzes Rohr in Richtung Kläranlage gepumpt.

