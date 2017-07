Pautler lässt keine Zweifel aufkommen Rheinmünster (iru) - Mit der einstimmig gebilligten Änderung des Bebauungsplanes "Kellerfeld" hat der Gemeinderat Rheinmünster am Montagabend eine planungsrechtliche Hürde auf dem Weg zum Seniorenheim in Stollhofen beseitigt. Zur Realisierung des an der Rastatter Straße gelegenen Bauprojekts musste die zulässige Höhe des geplanten Gebäudes angepasst und die überbaubaren Grundstücksflächen verschoben werden. Bürgermeister Helmut Pautler ließ an seiner Entschlossenheit, das Vorhaben schnellstmöglich umzusetzen, keine Zweifel. "Der Notartermin für die Veräußerung der gemeindeeigenen Grundstücke zum Verkehrswert steht", betonte der Rathauschef. Aus seiner Sicht ist die aus zwei Gebäuden bestehende Anlage eine Daseinsvorsorge, um den Einwohnern bei Pflegebedürftigkeit ein Verbleiben in ihrem Wohnort ermöglichen zu können. Die Situation im völlig ausgebuchten Schwarzacher Seniorenheim, wo Interessenten monatelange Wartezeiten in Kauf nehmen müssten, belege den Bedarf an stationären Pflegeplätzen in der Gemeinde Rheinmünster. Die bisherigen Vorgaben des Bebauungsplans im Stollhofener Baugebiet "Kellerfeld" lassen die Umsetzung des Bauvorhabens nicht zu. Die Änderung der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt im beschleunigten Verfahren unter Verzicht auf Beteiligung der Nachbargemeinden. Da auch keine Auswirkungen auf die Umwelt erwartet werden, hält die Gemeinde eine erneute Umweltprüfung und die Erstellung eines entsprechenden Berichts für nicht erforderlich. Die einstimmig beschlossenen Änderungen des Bebauungsplans sehen unter anderem eine Anpassung der maximal zulässigen Firsthöhe von bislang 11,50 Meter auf zwölf Meter vor. Dadurch könne ein geplantes drittes Vollgeschoss ökonomischer errichtet werden, heißt es. Eine weitere Änderung gab es bei den überbaubaren Grundstücksflächen. Die südliche Baugrenze wird um fünf Meter in Richtung Leiberstunger Straße verschoben. Die Verschiebung sei notwendig, um die Treppenanlagen des zweiten Rettungswegs an der südlichen Fassade errichten zu können. "Die gesetzlichen Mindestgrenzabstände werden immer noch deutlich überschritten", betonte Pautler. Eine kurze Diskussion flammte über die Anzahl der Parkplätze auf, weil es in den bisherigen Planversionen unterschiedliche Angaben gab. Im aktuellen Bebauungsplan sind 18 Stellplätze entlang der Landesstraße für Besucher, Anwohner und pflegenahe Dienstleister vorgesehen. Darüber hinaus soll es in der Tiefgarage des Gebäudekomplexes weitere zehn Parkplätze geben. "Die exakte Zahl wird vom Landratsamt nach einem bestimmten Schlüssel ermittelt", so der Bürgermeister mit Blick auf den Rahmencharakter des Bebauungsplans "Kellerfeld." Anwohner sollen jedenfalls nicht durch zugeparkte eigene Stellplätze belastet werden, ergänzte er. Im Zuge der Sanierung des Schwarzacher Kindergartens vergab das Gremium die Arbeiten für einen Aufzug zum Angebotspreis von knapp 40000 Euro an eine Vimbucher Firma. Die Dachdeckungs- und Abdichtungsarbeiten gingen an einen Haßlocher Anbieter zum Preis von 103000 Euro, während die erforderlichen Gerüstarbeiten an eine Rheinstettener Firma zum Angebotspreis von 18800 Euro vergeben wurde. Einmütigkeit herrschte unter den Ratsmitgliedern bei der weiteren Inanspruchnahme der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt. Ab 2019 wird der Jahresbeitrag aufgrund des erhöhten Sach- und Personalaufwands von 10300 Euro auf 12450 Euro angehoben. Dieser Betrag ist für die folgenden fünf Jahre festgeschrieben.

