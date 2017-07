Mit Optimismus in die Zukunft

Vor allem die Einkommenssteuer ist ein Hort der Freude - und dies seit Jahren schon. Und sie ist eine zuverlässige Quelle. Das Plus zum ursprünglichen Haushaltsansatz beträgt 850 000 Euro. Der Haushaltsposten klettert nunmehr auf rund 18,5 Millionen Euro. "Diese Steuer gewinnt immer mehr an Bedeutung und gibt uns Planungssicherheit", stellte der Stadtchef zufrieden fest. Und die Statistik nährt den Optimismus: In den vergangenen Haushaltsjahren legte sie in der Summe um vier Millionen Euro zu.

Mit 13,7 Millionen Euro waren die Zuweisungen aus der Finanzumlage prognostiziert. Aufgrund "mangelnder Steuerkraft" wird dieser Betrag nochmals um 104 000 Euro nachgebessert.

Im Trend, aber auch nicht höher, liegt die Gewerbesteuer mit veranschlagten 20,25 Millionen Euro. Schnurr geht davon aus, dass nach den Kapriolen der Vorjahre der Zielkorridor erreicht werden kann. "Hiobsbotschaften gibt es nicht", sieht er keinen Grund zur Besorgnis.

Der Ergebnishaushalt in Höhe von 76,7 Millionen Euro wird im Wesentlichen gespeist aus 49 Millionen Euro Steuereinnahmen und 14,8 Millionen aus FAG-Zuweisungen. Weitere 12,4 Millionen steuern Entgelte, Gebühren oder Konzessionsabgaben bei.

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt schlagen sich die Personalausgaben mit 21,4 Millionen Euro nieder. Dieser Posten musste im vergangenen Haushaltsjahr nachträglich um 250 000 Euro aufgestockt werden. Eine nochmalige Nachbesserung erwartet der OB nicht. Er betonte aber auch, dass die Berechnungen "auf Kante genäht sind". Schnurr kam in seinem Bericht zu dem Zwischenresumee: "Wir haben keinen Anlass, den Haushalt als gefährdet zu betrachten."

Ein "etwas verhalteneres Bild" ergibt sich im Finanzhaushalt. Üblicherweise erfolgen die Mittelabflüsse für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erst in der zweiten Jahreshälfte. Auch Budgetübertragungen aus dem Etat 2016 sollten die "Verwirklichung wichtiger Vorhaben" nicht gefährden.

Nach aktueller Einschätzung der Kämmerei könnte die Ablösung des Gründungsdarlehens au dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 4,25 Millionen Euro bis ans Jahresende geschoben werden, im günstigsten Fall darauf sogar verzichtet werden.

In guter Verfassung befindet sich auch die Liquidität. Zu Jahresbeginn wies der Kassenbestand 10,3 Millionen Euroaus. Nach Ablösung eines Gründungsdarlehens von fünf Millionen Euro und den planmäßig eingegangenen Zuflüssen befindet sich der Kassenbestand, so der OB, weiter, "auf ordentlichem Niveau". Er beträgt aktuell 12,4 Millionen Euro. Daraus schlussfolgert die Kämmerei: "Die Aufnahme weiterer Darlehen zulasten des Eigenbetriebs, um das Gründungsdarlehen abzulösen, ist bis auf weiteres nicht notwendig."

Vielmehr erwartet die Verwaltung zeitnah den fälligen Einkommenssteueranteil von 3,4 Millionen Euro. Und Mitte August steht der nächste Zahlungstermin für die Grund- und Gewerbesteuer an.

Als Fazit seines Finanzberichts fasste Hubert Schnurr zusammen: "Die Finanzlage und die liquiden Mittel sind stabilisiert und die Kassenkredite in voller Höhe abgetragen." Mehr noch: Unterm Strich bleiben der Stadt Mehreinnahmen von einer Million Euro.

Und die Prognosen für den Haushalt 2018 schätzt der OB ähnlich positiv ein. Seine Botschaft kurz vor Beginn der Schulferien: "Wir können mit Optimismus in die Zukunft blicken."