Für die Besucher wird der rote Teppich ausgerollt

Von Heiko Borscheid Bühl - Die Teppiche sind da, die Hecken geschnitten, ein neues Vordach errichtet und das Unkraut gejätet. Emsiges Treiben herrscht dieser Tage im Hägenich-Stadion, das sich für das fünfte Grethel-Open-Air am kommenden Samstag herausputzt. "Pop, Schlagerparty und Neue Deutsche Welle" lautet das Motto der Sause, bei der aller Voraussicht nach auch das Wetter mitspielen wird. Bernd Bross ist einer der Organisatoren dieser Veranstaltung und derzeit unermüdlich unterwegs. In den verbleibenden Tagen vor dem Konzert gibt es noch viel zu erledigen. Am Dienstagabend beispielsweise wurden die Teppiche, mit denen der Hartplatz abgedeckt wird, aus Ottersweier geholt. Dass anstelle der Musiker die Besucher des Open-Airs auf dem roten Teppich wandeln, ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. "Das ist so etwas wie unser Markenzeichen", sagt Bross. Ursprünglich war das eine Vorgabe der Stadt, mittlerweile sind die Teppiche bei dieser Veranstaltung nicht mehr wegzudenken. Neben dem markanten roten Stoff gibt es aber auch "eine grüne und eine beige Ecke", wie Bross erklärt. Spätestens am Samstag wird beim Veranstalter VfB Bühl alles auf den Beinen sein, was laufen kann. "Die AH-Truppe übernimmt den Sicherheitsdienst, die Jugend wird beim Abwasch eingesetzt", berichtet der Organisator. Die Bühne wird erst morgen Abend aufgebaut. Da diese auf einem Hänger geliefert und auch dort bleiben wird, ist der Aufbau relativ schnell erledigt, sagen die Veranstalter. Auch die Zelte werden erst morgen errichtet, da sie heute noch beim Polizeisporttag im angrenzenden Jahnstadion gebraucht werden. Dort findet am Samstag um 15 Uhr auch noch ein Fußballspiel im Südbadischen Pokal zwischen dem VfB Bühl und dem Landesligakonkurrenten Sportvereinigung Ottenau statt, bei dem ebenfalls ausreichend Personal benötigt wird. Neben toller Musik von "Sweden4ever" und "Familie Hossa" wird beim Open-Air für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. "Selbst an die Vegetarier haben wir mit Gemüsemaultaschen und Kartoffelsalat gedacht", sagt Thomas Strotz. Steaks, Bratwürste, Flammkuchen und Gyros sollen den Hunger stillen, Bier, Wein und Cocktails sorgen für die entsprechende Erfrischung. Über 100 Leute wird der VfB Bühl im Einsatz haben, ehe am Sonntag alles wieder abgebaut sein wird. Doch zuvor heißt es am Samstagabend zuerst einmal "Mama Mia" und "Fiesta Mexikana" und natürlich - Prost!

