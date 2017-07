Nach der rauschenden Premiere folgt die nächste Auflage

Führung auf der Yburg Baden-Baden (cn) - 800 Jahre Burggeschichte in 90 Minuten - das gab es für etliche Teilnehmer bei der ersten Führung in diesem Jahr im Mai auf der Yburg durch die staatliche Schlösser- und Gärtenverwaltung des Landes. Am kommenden Sonntag findet die zweite Tour statt (Foto: cn ). » Weitersagen (cn) - 800 Jahre Burggeschichte in 90 Minuten - das gab es für etliche Teilnehmer bei der ersten Führung in diesem Jahr im Mai auf der Yburg durch die staatliche Schlösser- und Gärtenverwaltung des Landes. Am kommenden Sonntag findet die zweite Tour statt (Foto: cn ). » - Mehr