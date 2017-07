"Sie werden dringend gebraucht!"

Abteilungsleiterin Ingrid Sies zitierte Paulo Coelho: "Der große Sieg, der heute leicht errungen scheint, ist das Ergebnis einer Reihe kleiner, unbemerkter Siege." Gerne griff das Auditorium ihre Anregung auf, den Abschluss zu feiern. Das geschah zunächst musikalisch durch die Lehrer Tobias Hölscher und Sandro Metzinger, die mit ihren Stimmen und Gitarren Songs beisteuerten, die ins Ohr und zu Herzen gingen, später ergänzt durch Sabine Friedmanns Saxofon.

Mit welch unterschiedlichen Ausbildungswegen sich die Elly-Heuss-Knapp-Schule regional bemüht, ihren Beitrag zu leisten, den immensen Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Bereich der (Kinder-)Erziehung in Deutschland zu decken, erläuterte Schulleiterin Gabriele Krämer. Die neue Studie der Bertelsmann-Stiftung prognostiziere 1,2 Millionen zusätzliche Kinder in den Schulen. "Dass diese auch vor der Einschulung betreut werden, vergisst man ja gerne", meinte Krämer ironisch. Sie wandte sich an die Erzieherinnen und Erzieher in spe: "Sie werden also dringend gebraucht! Für höchst anspruchsvolle Aufgaben, etwa um alle möglichen gesellschaftlichen Probleme schon im Keim zu ersticken." Die Schulleiterin beklagte, dass die Vergütung für Erzieher "weit hinter den verantwortungsvollen Aufgaben hinterherhinkt".

Seitens der Absolventen moderierten Sabine Friedmann und David Shawcross gekonnt den ausgefeilten Showteil: Die Berufskolleg-Klasse 12a ließ in einem szenisch gespielten "Gedicht" die Elly-Jahre humorgewürzt lebendig werden. Die "12b" und "12c" hielten sich und den Mitschülern Spiegel vor, als sie in selbst gedrehten Videos Erzieher-Typen vorstellten und einen "ganz normalen Tag" im Kindergarten persiflierten. Die BFQ-Klasse brachte ein Stück auf die Bühne, das ein Loblied auf die Gemeinschaft sang. Fast wie im griechisch-antiken Theater agierte die PIA-Klasse, die in Spielszenen beim Publikum auch für ein amüsantes Wiedererkennen der Charakteristika ihrer Lehrer sorgte. Bei diesen und den Eltern bedankte sich Schülersprecherin Anna-Lena Schönauer für Unterstützung, Toleranz und Geduld. Sie bekannte: "Wir sind heilfroh, die Schinderei, die Tests, die Prüfungen hinter uns zu haben. Nun feiern wir den Beginn einer neuen Zeit, in der wir Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen."

