Deckel drauf auf Tiefgaragenzufahrt Bühl (sie) - Der Bebauung des Lörch-Geländes wird ein Stück des Hofs der benachbarten Carl-Netter-Realschule geopfert. Dafür gab der Bühler Gemeinderat am Mittwochabend grünes Licht. Die Investoren benötigen einen 104 Quadratmeter großen Streifen am südlichen Rand des Schulhofs, um dort eine Tiefgaragenzufahrt zu realisieren. Diese soll allerdings überbaut werden, so dass ein Großteil der Fläche weiter genutzt werden kann. Das Lörch-Projekt hat außerdem weitere Folgen für das Areal entlang der Herbert-Odenheimer-Straße. Wie berichtet, hatten Ende vergangenen Jahres die Eisenbiegler Projekt GmbH & Co. KG mit Tilo und Marc Trautmann als Geschäftsführern sowie die 3L-Projekte GmbH & Co. KG mit Peter Lehnhoff und seinen Söhnen Louis und Leon das 3420 Quadrameter große Lörch-Gelände gekauft. Die neuen Eigentümer wollen die Villa sanieren. Darüber hinaus entstehen auf dem Grundstück fünf weitere Gebäude mit insgesamt 45 Wohnungen. Für die Zufahrt hatte die Verwaltung drei Varianten untersucht: zwei über die Eisenbahnstraße und eine über die Herbert-Odenheimer-Straße. Die Mitglieder des Gemeinderats teilten dabei grundsätzlich die Meinung von Oberbürgermeister Hubert Schnurr: "Die Zufahrt über die Herbert-Odenheimer-Straße ist städtebaulich und verkehrstechnisch die beste Lösung." Bei den Alternativen drohe ein Verkehrschaos in der ohnehin schon stark belasteten Eisenbahnstraße. Dass bei dieser Variante ein Stück des benachbarten Schulhofs benötigt wird, lag allerdings mehreren Stadträten schwer im Magen. So gab Karl Ehinger (FW) seine Zustimmung "nur mit Bauchschmerzen", auch Barbara Becker (SPD) "blutete das Herz". Was die große Mehrheit aber versöhnlich stimmte, waren die Pläne der Investoren, einen Großteil der Zufahrt zu überbauen. Dieser Bereich könnte weiter von der Schule genutzt werden, den tatsächlichen Flächenverlust bezifferte OB Schnurr auf 20 bis 30 Quadratmeter. Die Verwaltung habe außerdem bereits Gespräche mit der Schulleitung, Elternvertretern und dem Förderverein geführt: "Wenn sie in die Gestaltung einbezogen werden, können alle Seiten den Weg mitgehen", gab der OB die Ergebnisse wieder. Denkbar sei zum Beispiel, die Fläche mit Stufen auszustatten, so dass dort im Sommer Unterricht unter freiem Himmel stattfinden könnte. Auf Nachfrage von Barbara Becker und Ulrich Nagel (SPD) sagte Schnurr zu, die Gestaltung zur Sicherheit auch im Kaufvertrag mit den Investoren notariell festzuzurren. Lutz Jäckel (FDP) zeigte sich überzeugt: "Damit kann die Schule nur gewinnen." Auch Daniel Fritz (CDU) meinte: "Die Aufenthaltsqualität wird steigen." Zur Beruhigung der Stadträte trug auch bei, dass die Pläne das Vorhaben "Campus Bühl" mit dem Neubau einer Mensa nicht tangieren. In dessen Zuge soll der Schulhof Richtung Bürgerhaus erweitert werden, außerdem rechnet der OB damit, dass sich die Laufwege der Schüler ändern. Die Einfahrt werde sie deshalb noch weniger beeinträchtigen. Konflikte mit dem fließenden Verkehr in der Herbert-Odenheimer-Straße sollen dann ebenfalls der Vergangenheit angehören. Die Verwaltung plant, die Passage hinter der künftigen Zufahrt dicht zu machen. Bislang ist die Strecke vorbei an Schule, Mediathek und Bürgerhaus als Spielstraße für den Verkehr freigegeben. Die umfassende Neuordnung des Areals fand allerdings nicht das Wohlwollen aller Mitglieder des Gemeinderats. Am Ende gab es vier Gegenstimmen, unter anderem von der CDU-Fraktionsvorsitzenden Margret Burget-Behm. Sie sei gegen den Verkauf des Schulhofstücks, weil sich in der schwierigen Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Interessen die Wagschale zu sehr in Richtung der Investoren neige: "Das ist nicht ausgewogen", sagte sie. Diese Meinung teilte ihr Fraktionskollege Hubert Oberle. Aus seiner Sicht sei es auch möglich, die Tiefgaragenzufahrt ein Stück weiter südlich "durch das geplante Gebäude" hinzubekommen - auch wenn die Bauherren dadurch eventuell eine Wohnung weniger realisieren könnten. Walter Seifermann (GAL) sah die Sache dagegen pragmatisch. Der Erhalt der Villa sei das Ziel eines Großteils des Gemeinderats gewesen. "Es gibt eben nichts umsonst", sagte er.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben