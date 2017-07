Oberbürgermeister sieht sich gegenüber Anwohnern im Wort

Das Thema stand im Zusammenhang mit einer Änderung des Bebauungsplans "Neukritt - Wiedmatten - Reezenmatten". Wie berichtet, sieht diese unter anderem vor, dass am nördlichen Ortsrand künftig überall der Bau von zwei Vollgeschossen erlaubt ist. Auf Wunsch des Ortschaftsrats hatte die Verwaltung den Beschlussvorschlag um folgenden Punkt ergänzt: "Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit einer Kostenschätzung für die Planung eines aktiven Lärmschutzes an der östlichen und westlichen Seite des bestehenden Lärmschutzwalls." Patric Kohler (CDU), Mitglied des Ortschaftsrats, erläuterte diesen Wunsch: "Die Anwohner wollen wissen, wie es weitergeht" - auch, um etwaige Planungen für eigene Lärmschutzmaßnahmen weiterverfolgen zu können. Allerdings ersetze ein passiver Lärmschutz nie einen aktiven. Oberbürgermeister Hubert Schnurr habe den Betroffenen selbst zugesichert, dass sich etwas tun werde. Das Stadtoberhaupt bekräftigte diese Aussage: "Ich stehe im Wort. Ich kümmere mich darum."

Lutz Jäckel (FDP) drückte allerdings auf die Bremse. Auch er stimmte dem Punkt am Ende zwar zu, mahnte jedoch: "Der Nutzen einer solchen Maßnahme muss in Relation zu den Kosten stehen." So stünden für den Bau eines Lärmschutzes Ausgaben in Höhe von bis zu 200000 Euro im Raum - aus seiner Sicht deutlich zu viel. Deshalb dürfe auch schon für die Erstellung einer Kostenschätzung nicht zu viel Geld ausgegeben werden. Er sah die Verantwortung auch bei den Betroffenen selbst. "Die Leute sind an den Zubringer gezogen und wundern sich plötzlich, dass dort viel Verkehr herrscht", sagte er. Dieses Argument wollte Margret Burget-Behm (CDU) allerdings nicht unwidersprochen lassen. So seien die Verkehrsverhältnisse vor 30 Jahren "ganz andere" gewesen".