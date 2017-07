Größte Hofladendichte im Landkreis

"Wir wollen die Hofläden mit ihren Angeboten untereinander vernetzen, die große Vielfalt darstellen und Lust aufs Land machen", meint Bürgermeister Jürgen Pfetzer bei der gestrigen Vorstellung der Aktion im Rathaus. Am 3. September wird es so weit sein: Sieben Hofladenbesitzer, alle Vollerwerbslandwirte, haben ihre Teilnahme zugesagt. Als lokale Wirtschaftsförderung versteht dies der Bürgermeister und sieht darin auch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Ortes.

Geplant wurde ein Rundweg, der die Hofläden miteinander verbindet und der zu Fuß erkundet werden kann. Die Strecke ist "kinderwagentauglich" wie die Veranstalter versichern und umfasst 7,5 Kilometer - wenn man eine kleine Abkürzung nutzt nur 6,5 Kilometer. An jeder Station gibt es die "Spezialitäten des Hauses", die kostenlos zum Probieren angeboten werden. Ermöglicht wird dies durch eine Teilnehmerkarte, die bei den teilnehmenden Hofläden oder am Startplatz - dem Parkplatz des Schäferhundevereins Ottersweier (an der B3, Kreuzung Walzfeld) - zum Preis von fünf Euro erworben werden kann. Kinder bis zwölf Jahre sind kostenfrei. An jeder Station wird mit einem Stempelaufdruck der Besuch quittiert, so dass maximal sieben Stempel eine vollständige Karte darstellen. Diese muss nur noch mit dem eigenen Namen ausgefüllt und in den Ausgabestellen am Aktionstag abgegeben werden und schon wird ein Los daraus.

Die teilnehmenden Hofläden stellen die Verlosung wertvoller Einkaufsgutscheine in Aussicht. Vor allem die Vielzahl des kulinarischen Angebots lässt schon heute aufhorchen. Das Angebot der einzelnen Teilnehmer sieht wie folgt aus:

Familie Seifermann (Bauernhof und Metzgerei) in der Bachstraße hat Bratwürstchen, Kirschsecco und Apfelsaft im Angebot. In Haft bietet sich die Verkostung von verschiedenen Paprika- und Tomatensorten und Kartoffelklößen (Querfeldein, Familie Metzinger) an. Desweiteren gibt es frisch gepressten Apfelsaft und Schnaps auf dem Obsthof der Familie Höß. Obst, belegte Brote, Edelbrände und Liköre sind auf dem Laufbachhof der Familie Pfeifer zu genießen, Kürbisaufstriche und Edelbrände gibt es bei der Familie Engelmeier. Der Eckgrabenhof der Familie Doninger hält Rührei mit Brot bereit, und bei Schababerle im Münchhof können Äpfel und Eier probiert werden. Bürgermeister Jürgen Pfetzer betont, dass jeder Hofladen auch separat angesteuert oder die Tour auch in umgekehrter Richtung erwandert werden kann. Selbstverständlich haben die Hofläden an diesem Tag geöffnet und bieten neben ihren Sortimenten auch weitere Verköstigungen und Getränke zum Kauf, Hofrundgänge, Besichtigung der Tierhaltungen und Attraktionen für Kinder an.